Министерство инфраструктуры проводит переговоры с крупнейшим европейским лоукостером — ирландской авиакомпанией Ryanair об организации авиаперевозок из аэропорта Херсона.

В Мининфраструктуры считают, что это поможет украинцам Крыма посещать европейские города, информирует svodka.net.

Об этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил во время конференции на тему: «Перспективы развития государственной политики в отношении оккупированных территорий Украины».

«Мы ведем сейчас переговоры с компанией Ryanair, чтобы они начали авиаперевозки с Херсонской областью, городом Херсон», — сказал Омелян.

По его словам, в министерстве считают, что таким образом «мы тоже начнем вытягивать украинцев из Крыма».

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«Для того, чтобы они возвращались в Украину, пользовались дешевыми авиаперевозками, посещали Европу и затем в Крыму возвращали Украину», — пояснил министр.

23 марта представители Ryanair, аэропортов «Борисполь» и «Львов» подписали контракты об условиях обслуживания авиакомпании в этих аэропортах.

Президент Петр Порошенко сообщил, что Ryanair с октября откроет 15 рейсов из Украины в европейские города с начальной ценой билетов 10 евро, а средняя стоимость билета составит 40 евро.

Также исполнительный директор Ryanair Майкл О’Лири сообщил, что компания ведет переговоры об открытии рейсов с четырьмя украинскими аэропортами, кроме аэропортов «Львов» и «Борисполь».

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