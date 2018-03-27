Проверка правомерности штрафов, наложенных на главу НАК "Нафтогаз України" Андрея Коболева, завершится 4 апреля, сообщили в Госфискальной службе. Коболев обжаловал в суде штраф в размере 8,3 млрд грн Фото: yes-ukraine.org "Этот вопрос более подробно обсуждается во время проверки правомерности начисления штрафных санкций. Проверка завершится 4 апреля", – заявили в компании.Отмечается, что условия мирового соглашения обсуждаются. https://www.facebook.com/SFSofUkraine/posts/1890648867635761 1 марта глава НАК "Нафтогаз України" Коболев сообщил, что ГФС оштрафовала его на 8,3 млрд грн, назвав такие действия ведомства "поздравлением с победой в Стокгольме".В ответ и.о. руководителя Государственной фискальной службы Мирослав Продан заявил, что решение ГФС будет таким же справедливым, как и решение Стокгольмского арбитража, который 28 февраля обязал "Газпром" компенсировать "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".16 марта начальник энергетической таможни Государственной фискальной службы Украины Игорь Пиковский пояснил, что Коболева оштрафовали за то, что объемы природного газа, ввезенные на таможенную территорию Украины в течение октября и ноября 2015 года, до сих пор не оформлены по таможенным правилам.23 марта стало известно, что Коболев обжаловал в суде штраф в размере 8,3 млрд грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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