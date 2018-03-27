Если на посуде появились трещины, то это может говорить о скорой болезни близких родственников, о больших финансовых потерях и вообще о крупных неприятностях в любой сфере жизни человека, пишет со ссылкой на

Если же посуда треснула в руках, кого-то из гостей, значит, этот человек настроен к хозяевам враждебно и может принести неприятности.

Такую посуду, так же как и разбитую нельзя оставлять в доме, тем более использовать ее в обиходе, ее нужно сразу же выкинуть, но перед этим ее советуют разбить в доме на мелкие кусочки. По народным поверьям считается, что находясь в помещении, она при помощи трещин будет поглощать счастье и удачу, накапливая при этом зло и притягивая множество неприятностей.

Поэтому, избавившись от треснутой посуды, можно нейтрализовать ее негативное воздействие на окружающих. То же самое относится к надколотым и очень старым предметам, так как они также являются накопителями плохой энергетики.

В каждом доме найдется довольно большое количество бьющейся посуды. Поверья о ней складывались в разные эпохи и хранились длительное время. Как видно, не утратили они своей актуальности и в наши дни.

Но, не стоит сразу же паниковать при виде разбитой тарелки или стакана, даже если это по приметам сулит неприятности.

Нужно собрать и выкинуть осколки и настроиться на позитивные эмоции и, желательно, в дальнейшем обращаться с посудой, так как советуют народные поверья.

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