Риэлторы обнародовали цены на покупку однокомнатных квартир в многоквартирных домах старой постройки. Стоимость недвижимости может отличаться в зависимости от площади, планировки и состояния ремонта жилого объекта, передает Domik.ua.

Сообщается, что наиболее дорогие квартиры с маленькой площадью продаются в Киеве — средняя цена 33 тысячи долларов. Не менее дорогие квартиры в центральной части Украины продаются в Днепре — 23 тысячи долларов. Минимальные средние показатели прослеживаются в Полтаве — $13 тысяч.

В западной части страны самые высокие цены на жилье в многоквартирных домах старого жилого фонда зафиксированы во Львове — $22 тысячи. Недорогое жилье выставлено на продажу в Луцке — за $11 тысяч. На востоке самое дорогое жилье продается в Харькове — $25 тысяч за однокомнатную квартиру. Самые низкие показатели зафиксированы в Запорожье — $14 тысяч. На Севере Украины дороже только покупка жилья отмечается в Ровно — за $15 тысяч.

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