|Среди погибших при пожаре в Кемерове насчитали 41 ребенка
|27.03.2018 15:16
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только в списках значатся фамилии 64 погибшихПри пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове погиб 41 ребенок.
Фото: interfax.ru
Об этом свидетельствуют списки погибших, обнародованные в созданном родственниками жертв трагедии штабе, передает российский "Интерфакс" .
Всего в списках значатся фамилии 64 погибших, между которых 41 несовершеннолетний.
Члены инициативной группы родственников, которая проинспектировала кемеровский морг, также подтвердили достоверность официальных данных о гибели 64 человек при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".
"Мы осмотрели морг, в списке 64 погибших. Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали - мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках" , - сказал один из членов инициативной группы, выступая на митинге на площади Советов в Кемерово.
Напомним, 25 марта утром в российском городе Кемерово, в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" начался пожар. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.
С горящего здания были спасены 20 человек , еще 200 эвакуированы.
Во вторник, 27 марта, жители российского Кемерова вышли на митинг к зданию областной администрации с требованием рассказать правдивые данные о погибших во время пожара, произошедшего в торгово-развлекательном центре.