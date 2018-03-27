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Среди погибших при пожаре в Кемерове насчитали 41 ребенка
27.03.2018 15:16
Среди погибших при пожаре в Кемерове насчитали 41 ребенка
только в списках значатся фамилии 64 погибших
При пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове погиб 41 ребенок.
Среди погибших при пожаре в Кемерове насчитали 41 ребенка Фото: interfax.ru

Об этом свидетельствуют списки погибших, обнародованные в созданном родственниками жертв трагедии штабе, передает российский "Интерфакс" .

Всего в списках значатся фамилии 64 погибших, между которых 41 несовершеннолетний.

Члены инициативной группы родственников, которая проинспектировала кемеровский морг, также подтвердили достоверность официальных данных о гибели 64 человек при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".

"Мы осмотрели морг, в списке 64 погибших. Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали - мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках" , - сказал один из членов инициативной группы, выступая на митинге на площади Советов в Кемерово.

Напомним, 25 марта утром в российском городе Кемерово, в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" начался пожар. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.

С горящего здания  были спасены 20 человек , еще 200 эвакуированы. 

Во вторник, 27 марта, жители российского Кемерова вышли на митинг к зданию областной администрации с требованием рассказать правдивые данные о погибших во время пожара, произошедшего в торгово-развлекательном центре.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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