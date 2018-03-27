только в списках значатся фамилии 64 погибших

Об этом свидетельствуют списки погибших, обнародованные в созданном родственниками жертв трагедии штабе, передает российский "Интерфакс" .

Всего в списках значатся фамилии 64 погибших, между которых 41 несовершеннолетний.

Члены инициативной группы родственников, которая проинспектировала кемеровский морг, также подтвердили достоверность официальных данных о гибели 64 человек при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".

"Мы осмотрели морг, в списке 64 погибших. Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали - мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках" , - сказал один из членов инициативной группы, выступая на митинге на площади Советов в Кемерово.

Напомним, 25 марта утром в российском городе Кемерово, в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" начался пожар. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.

С горящего здания были спасены 20 человек , еще 200 эвакуированы.