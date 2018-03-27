МЭРТ призывает ЕС оказать техподдержку в поиске оптимальной модели Нацпрограммы развития кластеров

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) начало работу над Национальной программой развития кластеров для поддержки существующих инновационных цепей добавленной стоимости, сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на первого вице-премьер-министра Степана Кубива, который в ходе второго заседания Диалога высокого уровня Украина-ЕС призвал европейских коллег предоставить техническую поддержку ЕС для поиска оптимальной модели такой программы.

"При содействии правительства на 2018 год запланирована интеграция имеющихся кластерных инициатив Европейской платформы кластерной взаимодействия, поддержка создания пилотных проектов в приоритетных отраслях промышленности. Среди таких инициатив - Днепровский космический кластер, кластерная инициатива в автопромышленности на западной Украине", - цитирует пресс-служба С.Кубива.

По словам первого вице-премьера, Украина активно перенимает и адаптирует лучшие практики ЕС по развитию промышленности. В частности, начата активная фаза внедрения подхода смарт-специализаций в пилотных областях вместе с Совместным исследовательским центром Европейской Комиссии.

С.Кубив подчеркнул, что с марта 2017 года, когда состоялось первое заседание Диалога в Брюсселе, Украина достигла существенного прогресса по устранению технических барьеров в торговле с ЕС. В частности, завершен переход от устаревшей системы обязательной сертификации продукции к системе оценки соответствия согласно техническим регламентам, идентичным европейским.

Первый вице-премьер также добавил, что разговор в ближайшее время "откроет двери" к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров. По его мнению, одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества со странами ЕС является автомобилестроение.

"75% электрических жгутов для автомобилей всей Европы изготавливают в Украине. Кабельные сети поставляются на заводы 11 стран ЕС, где комплектуют модели мировых брендов. Также перспективные направления сотрудничества - авиастроение и энергетическое машиностроение", - отмечается в пресс-релизе министерства.

Работа участников Диалога продолжится на уровне экспертов по направлениям промышленности.

Как сообщалось, в 2016 году Украина и ЕС приняли решение о начале Диалога высокого уровня по промышленным и регуляторным вопросам. В марте 2017 года в Брюсселе состоялось первое заседание Диалога, в рамках которого заседали пять рабочих групп: промышленность (автомобилестроение), малый и средний бизнес, космос, публичные закупки, технические барьеры в торговле и стандартизация.