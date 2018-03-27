Президент РФ Владимир Путин согласился выделить 85 млрд. рублей на новую версию SSJ100. Самолет заменит Як-40 и Ту-134 в парке специального летного отряд (СЛО) «Россия», который выполняет перевозки первых лиц государства, и 36 устаревших Ту-134А и Ту-134А-3 в парке Минобороны. Еще 75 машин намерена закупить авиакомпания S7 для гражданских перевозок. Об этом в понедельник, 26 марта, сообщил «Коммерсант».

С идеей модернизировать SSJ100 к Путину обратился глава Минпромторга и председатель совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Денис Мантуров в письме МД-12748/18, направленном 1 марта. В нем, в частности, отмечалось, что СЛО и Минобороны не могут закупать SSJ100 в стандартной комплектации ввиду большого количества импортных комплектующих и сложностей с их обслуживанием.

По информации , теперь речь идет о том, чтобы уменьшить SSJ100 до 75 кресел, максимально заменить в нем иностранную продукцию, а также внести изменения в крыло, фюзеляж, бортовой комплекс авионики.

Рассматривается и вопрос замены силовой установки. Двигатель SaM146, который производится российским «ОДК-Сатурн» и французской Safran Aircraft Engines, и ставится на SSJ100, планируется заменить на новый отечественный ПД-10 тягой в 9 тонн.

Модернизированный SSJ100 окончательно закроет проект Ту-334, который разрабатывался с конца 1980-х годов, но до серийного производства не дошел.

Производство «Тушки» лоббировали власти Татарстана, указывая, что самолет мог без затруднений освоить Казанский авиастроительный завод (КАЗ). Дело в том, что фюзеляж Ту-334 имеет аналогичное сечение с другими туполевскими самолетами, кабины сопрягаемы, а с Ту-204 он унифицирован по комплектующим примерно на 60%.

Однако на Ту-334 предполагалось использовать двигатели Д-436 украинского «Мотор Сич». Заменить их можно было лишь на технику из США или Канады, против чего категорически возражали спецслужбы РФ (Ту-334 был ориентирован, прежде только, на удовлетворение запросов силовых структур и СЛО).

Теперь от производства Ту-334 твердо решено отказаться, а КАЗ получил взамен крупнейший заказ на десять стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 — в целом на 160 млрд. рублей.

По оценке «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС), потребность российского рынка в SSJ100 на 75 кресел с дальностью 1,5−2,5 тыс. км может достичь 200−300 самолетов, зарубежного — 3 тысяч самолетов. Как рассчитывает авиастроительная компания, новая версия SSJ100 может выйти на рынок уже в конце 2022-го — начале 2023 года.

Оправдана ли ставка на модернизированный SSJ100?

— Идея модернизировать SSJ100, и сделать его полностью русским самолетом, абсолютно правильная, — считает заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов. — Нам будет экономически выгодно эксплуатировать такую машину. Кроме того, в этом случае мы будем независимы от западных партнеров.

Правильно, что мы идеи на такие затраты — цель в данном случае оправдывает средства. Модернизированный SSJ100 поступит и в Минобороны, и в другие силовые структуры, а мы надежно защитим себя от санкционных проявлений.

«СП»: — Почему в свое время было принято решение делать SSJ100 международной «солянкой», при том, что у России была полноценная авиационная промышленность?

— Мало того, в России на тот момент имелся новый самолет того же класса — Ту-334. Но сыграла свою роль политическая конъюнктура, и победила идея создавать пассажирский лайнер «с нуля» в глубокой кооперации с Европой и США.

Можно сказать, с подачи отдельных руководителей авиапрома было решено, что российская промышленность не способна сделать большой, хороший и современный гражданский самолет. Тем самым был поставлен крест на перспективном заделе — самолетах Ил-114, Ил-112, Ту-334. Все эти машины уже тогда были готовы идти на замену линейки самолетов, которая производилась в СССР.

«СП»: — Проект Ту-334 отныне закрыт, чтобы не создавать конкуренцию модернизированному SSJ100. Какой из этих самолетов, на ваш взгляд, лучше?

— Сегодня эти машины, я считаю, могли бы соперничать на равных. Несмотря на то, что Ту-334 еще в начале нулевых прошел испытания, и практически проходил сертификацию, опыта эксплуатации он так и не имел.

С другой стороны, SSJ100 на сегодня имеет довольно большой опыт практической эксплуатации. За счет этого он выигрывает у Ту-334. Если бы Ту-334 пошел в серию, опыт практической эксплуатации был бы для него существенным преимуществом.

«СП»: — SSJ100 много критиковали за конструктивные просчеты. В чем они заключались?

— Главная претензия была к тому, что на самолете зарубежная авионика и импортные двигатели. Кроме того, SSJ100 был первым российским лайнером, который проектировали исключительно с помощью компьютерного моделирования, и некоторых просчетов избежать не удалось.

Минусы SSJ100 стали особенно явными после событий 2014 года, когда Россия была поставлена в сильнейшую санкционную зависимость от Запада.

Вместе с тем, сегодня уже бессмысленно заострять внимание на минусах SSJ100. Ругать себя — значит, уподобляться гоголевской унтер-офицерской вдове, которая сама себя высекла. Нужно смотреть, как извлечь из ошибок выгоду. Так уж получилось, что сегодня модернизировать SSJ100 экономически более выгодно, чем запускать производство Ту-334.

«СП»: — «Гражданские самолеты Сухого» считают, что потребность российского рынка в модернизированном SSJ100 — 200−300 самолетов, зарубежного — 3 тысяч самолетов. Это много или мало?

— 300 самолетов на всю Россию — это, конечно, не очень много. Но надо понимать: SSJ100 с дальностью 1,5−2,5 тыс. км должен служить в региональной авиации — выполнять областные и межобластные полеты. Рынок таких авиаперевозок в России пока очень небольшой. Все-таки сегодня благосостояние наших граждан не позволяет им часто покупать авиабилеты на короткие рейсы.

Я считаю, руководители страны должны принять политическое решение, и создать условия для широкого использования SSJ100 в России.

Что до поставок модернизированного SSJ100 за рубеж, очень многое зависит от того, как лайнер покажет себя на внутреннем рынке. На мой взгляд, если не задирать цену, самолет может стать вполне конкурентным на международном рынке.

Думаю, многие страны мира, которые не производят всю линейку воздушных гражданских судов, могли бы с удовольствием покупать наш новый самолет.

— Россия способна выпускать самолеты из отечественных комплектующих, и мы должны сделать все, чтобы сохранить авиационную промышленность, — отмечает генерал-полковник запаса, командующий фронтовой авиацией ВВС России, Герой Советского Союза Николай Антошкин. — Особенно это важно на случай так называемого особого периода, иначе из-за санкций мы можем попасть в трудное положение.

«СП»: — По мнению экспертов, в России 25 лет гражданское самолетостроение находилось в загоне. В итоге, сегодня до 95% пассажирооборота мы выполняем на самолетах западного производства. Как быстро мы можем восстановить свою авиационную промышленность?

— Мы уже видим позитивные подвижки в этом направлении. В СССР, напомню, эксплуатировалось 35 тысяч летательных аппаратов. И ни одного — западного производства. Если мы повторим этот путь, это даст стране сотни тысяч высокооплачиваемых и престижных рабочих мест.

Кроме того, таким способом мы существенно снизим цены на билеты на внутренние авиарейсы. Сейчас у нас билеты на самолет дороже, чем в США. При том, что американцы зарабатывают на порядок больше.

Надеюсь, мы постепенно решим эти проблемы, и в обозримом будущем увидим много новых летательных аппаратов — и гражданских, и военных.

Андрей Полунин

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