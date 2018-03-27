Реформа судебной системы, которая стартовала в начале 2018 года, привела к сокращению судов и судей, улучшила их материальное положение, ввела дистанционное судопроизводство, усилила ответственность адвокатов и заявителей. Насколько эти и другие новшества позволят обеспечить доступ к правосудию и защитить права граждан, в эксклюзивной колонке для издания “ГОРДОН” объяснил партнер юридической фирмы ILF Алексей Харитонов. Харитонов: Реформа суда – важнейшая гигиеническая процедура для общества Фото: Олександр Похиленко / Google Maps Алексей ХАРИТОНОВ партнер юридической фирмы ILF По моим ощущениям, о судебной реформе говорят только в узких кругах специалистов. В поле общественного внимания она практически не попадает, а зря. Реформа суда – важнейшая гигиеническая процедура для общества. От ее успешности зависит, насколько здоровыми станут все процессы внутри страны и наш имидж в глазах международных партнеров, ведь от стран с “неочищенной” судебной системой традиционно "плохо пахнет".В реформе важных изменений много, но мой внутренний топ-7 выглядит так: Оптимизация судопроизводства. Квалификационное оценивание судей. Электронный суд. Увеличение судебного сбора. Монополия адвокатуры. Новые правила игры в судебном процессе. Образцовые или типовые дела. Что-то из новаций однозначно хорошо, что-то спорно, а что-то – хорошо, но непонятно, сможет ли заработать в нашей системе. Давайте посмотрим.Раньше у нас действовали четыре отдельно существовавшие кассационные инстанции. Теперь появился единый высший Суд с отдельными палатами. Он находится под пристальным вниманием и профессионалов, и гражданского общества.Состав Верховного Суда существенно переформатировали. Во-первых, только 60% судей Верховного Суда ранее занимали судейские должности. То есть 40% – новые в судебной системе люди, и это оптимистично. Во-вторых, судей стало меньше. Если в одном только Высшем хозяйственном суде работало 70 человек, еще больше – в высших специализированных судах и в Высшем административном суде, то сейчас состав каждой палаты – по 30 человек. В ближайшее время обещают еще добрать около 80 человек, то есть в каждой палате будет около 50 судей, что существенно меньше, чем было.Ключевой вопрос: справятся ли они с нагрузкой? Количество определений, которые подлежат обжалованию, увеличилось в два раза. Если дела будут рассматриваться по два-три года, возникнет массовый поток жалоб в Европейский суд по правам человека.Реорганизация судов происходит по всей стране. Районные суды объединяются. Трансформации коснулись и апелляционных судов – старые ликвидированы, появились новые укрупненные. Теперь на Харьковскую, Полтавскую, Донецкую и Луганскую области будет только один окружной апелляционный хозяйственный суд. И, я уверен, он справится с объемом работы. Если исходить из скорости рассмотрения дел, система хозяйственных судов и до реформы работала хорошо. Ведь у нее есть жесткие сроки рассмотрения – не более двух месяцев. В районных судах таких сроков не было, следовательно дела могли рассматриваться по два-три года.Есть и неприятный нюанс: раньше человеку было удобно добираться до суда, теперь сложнее. Теоретически эту проблему должен решить “электронный суд”, о нем ниже.Сейчас идет квалификационное оценивание всех судей Украины: от работающих в высших специализированных судах до представителей судов первой инстанции. Работа продолжается с 2015 года и может привести к созданию принципиально новых "правил игры". Но и здесь не обошлось без сомнительных решений.Тесты проходят абсолютно все судьи. Но эффективно ли тестирование для настоящего определения квалификации? Как по мне, первым показателем непрофессионализма судьи является количество вынесенных им приговоров, отмененных апелляционной и кассационной инстанциями.Мы любим сюжеты в кино, когда судья мудрее всех на земле и его решения мудрее всей судебной системы. В реальности, судья, половину решений которого отменяют как ошибочные, скорее только, занимает не свое место.Пусть даже это не половина, а 20% отмененных приговоров. Но именно это должно быть первым "звоночком" – именно такому судье нужно пройти квалификационное оценивание, а не всем подряд. Сейчас же тестируют каждого, а это только демотивирует судей и замедляет их работу.Еще один пункт, который хорош в теории и сомнителен на практике – проверка имущественных деклараций. Мы все понимаем: некоторые данные деклараций могут стать основанием для лишения должности. Но для этого должна по-настоящему заработать система антикоррупционных органов. А еще должна повышаться зарплата: не 8000 грн для судьи районного суда, а больше. Впрочем, с 1 января судья в местном суде должен зарабатывать от 38 420 грн (20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц), судья апелляционного и высшего специализированного суда – от 57 630 грн (30 прожиточных минимумов). И это уже что-то. Независимость суда начинается с финансовой независимости судьи.Важный шаг вперед: судебное заседание может проводиться в режиме видеоконференции. Например, мне как адвокату не нужно будет ехать в Херсон, или Ужгород, или в Луцк (конечно, речь не идет о тех случаях, когда личное присутствие – очень важный фактор успеха дела). Из своего электронного кабинета я смогу представлять интересы предприятия: отправить документы, выйти на видеосвязь во время заседаний.Сейчас нарабатывается техническая база, чтобы подавать документы, исковые заявления можно было именно в электронном виде. Должен создаваться отдельный электронный кабинет для каждого дела, где суд и участники судебного процесса смогут в любой момент посмотреть все документы. Разумеется, чтобы воспользоваться этой технологией, нужно зарегистрировать в системе электронный адрес и цифровую подпись.Это в итоге минимизирует вероятность затягивания рассмотрения дел, когда стороны обжалуют все без исключения определения судов.Чтобы затянуть дело, делали, к примеру, так: пока суд первой инстанции рассматривает дело по сути, сторона подает неосновательный встречный иск, суд отказывает, она тут же подает апелляцию. Для рассмотрения апелляционный суд истребует дело из суда первой инстанции, соответственно, в суде первой инстанции рассмотрение по сути приостановлено. Так можно было затягивать годами.С электронным кабинетом дополнительные заявления могут одновременно рассматривать и суд первой инстанции, и апелляционный, и кассационный. А затягивание дел путем перегона документов из одного суда в другой больше не пройдет.Теперь электронное рассмотрение будет не только возможным, но и обязательным. Но если в течение пяти дней суд не сможет обеспечить электронное производство, документы переводятся в бумажную форму. Чтобы эти положения заработали, Государственная судебная власть должна опубликовать на сайте Верховной Рады инструкцию, решить вопрос создания электронных кабинетов, регистрации электронных адресов и проведения видеофиксации.Выглядит здорово. Но, признаться, в реализацию этой идеи верится мало. За границей это идеально работает, даже в России. Мы же пока технически не готовы, особенно районные суды. Дело даже не в переоснащении, а в перезагрузке мышления судей. Для многих из них видеосвязь – несерьезная игрушка. Хотя, уверен, они без проблем общаются с родственниками по скайпу.На уровне первой инстанции, в принципе, ничего не изменится. За подачу искового заявления имущественного характера юридическое лицо, как и раньше, заплатит судебный сбор – 1,5% от суммы требования, но не меньше 1762 грн и не больше 616 700 грн (раньше верхнего порога не было); физлицо – 1% от размера иска, но не менее 704,80 грн и не более 8810 грн.Апелляция и кассация подорожают. Раньше за апелляционную жалобу нужно было заплатить 110% суммы судебного сбора на первой инстанции, теперь – 150%; за кассационную было 120%, стало – 200%. То есть заявителю нужно дважды подумать, обращаться в суд или нет. С одной стороны, это хорошо, так как не будет повального обжалования, с другой – плохо, потому как усложняется доступ к правосудию. Есть и позитивный момент: если спор будет разрешен мирно, половина пошлины может быть возвращена заявителю.Возмещение судебных затрат теперь не обязательно возлагается на проигравшую сторону. Если были случаи затягивания дела, препятствия правосудию, суд имеет право разделить пошлину и возложить ее в том числе на выигравшую сторону. Это будет стимулировать стороны к мировому соглашению.Раньше представлять интересы человека в суде мог, по сути, кто угодно, теперь – только специалист со статусом адвоката. А с 2020 года это правило коснется и государственных органов.Понятие "адвокатская монополия" многих пугает. Говорят, это ограничивает права простых людей, у которых нет возможности компенсировать затраты на адвокатскую помощь, что это нарушение статьи 59 Конституции Украины (“Каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь. В случаях, предусмотренных законом, эта помощь предоставляется бесплатно. Каждый свободен в выборе защитника своих прав”). Впрочем, и тогда, и теперь человек имеет право представлять себя в суде сам.По моему мнению, это новшество прогрессивное, приближающее нас к мировым стандартам судебной системы. Раньше было так: диплом есть – можешь представлять стороны в суде, как бы плохо ты ни работал, диплома тебя не лишить. Теперь адвокатский статус налагает обязательства: есть дисциплинарные уставы, этические правила и ответственность перед клиентом.Клиент знает эти стандарты и может требовать их выполнения от своего представителя, а также может его привлечь к ответственности, если тот пренебрегает своими обязанностями или действует клиенту во вред. Последствия серьезны: дисциплинарно-квалификационная комиссия адвокатуры может лишить адвоката свидетельства. Поэтому такое нововведение выгодно прежде только клиенту. Оно позволит сформировать прозрачный рынок юридических услуг.Введение адвокатской монополии приведет к тому, что юристы массово пойдут получать адвокатское свидетельство. И это нормально. Например, в Германии – 150 тыс. адвокатов. А у нас – только около 30 тыс.Сохранится категория дел, где адвокатская лицензия не нужна – трудовые и так называемые малозначительные споры, когда сумма иска не превышает 10 прожиточных минимумов. Поэтому место в новой реформированной системе найдется всем грамотным юристам.В оборот вводится понятие "злоупотребление правом". Раньше, чтобы затянуть дело, сторона спора могла подавать безосновательные ходатайства об отводе и апелляционные жалобы (даже если они не могут подаваться на те или иные определения) и суд был должен отправлять дело в апелляционную инстанцию. Так терялся месяц. Потом была кассационная инстанция – еще месяц уходил. И подобные действия могли повторяться несколько раз.Теперь, если суд расценит ходатайство как злоупотребление правом, он имеет право оставить его без рассмотрения. За подобные процессуальные диверсии можно привлекать к ответственности и налагать штрафы. Благодаря этому нововведению по некоторым слушаниям сроки рассмотрения могут сократиться на два-три года.Еще одно важное новшество – образцовые или типовые дела. И здесь у меня только позитивные ожидания.К примеру, есть Фонд гарантирования вкладов. Не так давно он был завален заявлениями граждан о выплате им депозита. Фонд отказывал – люди обращались в суды. Таких дел десятки тысяч, и каждое рассматривалось судом отдельно. На каждое подавалась отдельная жалоба. Это нецелесообразно.Теперь при появлении серии подобных дел одно из них будет рассматривать высший Суд. Когда он вынесет решение, Большая палата объявит дело образцовым и на его основании будут быстро выноситься решения по всем остальным подобным делам.Если решения будут хорошо выписаны Верховным Судом и станут обязательными к применению, это оздоровит всю судебную систему. Но сделаю оговорку: важно, чтобы впоследствии под “образцовые” не пытались подвести те дела, которые требуют полноценного рассмотрения.Добавлю еще несколько важных новых правил игры: создан Высший совет правосудия – принципиально новый орган, правопреемник Высшего совета юстиции;

обновили кодексы: Гражданско-процессуальный, Административно-процессуальный, Хозяйственно-процессуальный и Уголовный;

появились принципиально новые производства: приказное, упрощенное;

увеличены сроки апелляции и кассации. Есть надежда, что все это в совокупности ускорит и упростит работу судебной системы в целом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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