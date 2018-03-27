"Киевстар" подключит днепровский ЦПАУ к Mobile ID

Мобильный оператор компания "Киевстар" и Днепровский городской совет договорились о сотрудничестве в части подключения сайта Центра предоставления административных услуг Днепра (ЦПАУ) к сервису Mobile ID, позволяющему проводить электронную идентификацию личности для получения электронных услуг.

Как отмечается в пресс-релизе оператора, подключение сайта днепровского ЦПАУ к платформе Mobile ID позволит после коммерческого запуска сервиса проводить защищенную авторизацию и аутентификацию пользователей при использовании электронных ресурсов Днепровского городского совета. Так, жители города смогут получать онлайн справки о составе семьи, месте жительства и т.д. без личного визита в ЦПАУ.

"Для Днепра крайне важно минимизировать бюрократию и упростить для наших жителей общение с чиновниками без лишней траты времени. Mobile ID для этого – лучший инструмент", – цитируется в пресс-релизе и.о. заместителя мэра Днепра Яника Мерило.

В настоящее время оператор ведет работы по подготовке к подключению указанного сайта к платформе Mobile ID, а полноценно этот сервис будет доступен только после коммерческого запуска сервиса.

В то же время, в пресс-службе оператора не смогли назвать даты коммерческого запуска Mobile ID, подчеркнув, что это в первую очередь зависит от госорганов, проводящих сейчас финальную легализацию и сертификацию сервиса.

Онлайн-получение доступа к услугам днепровского ЦПАУ производится при помощи электронной цифровой подписи, а также сервиса Bank ID.

Ранее оператор подчеркивал, что для подключения сервиса Mobile ID абонент должен осуществить замену SIM-карты на новую, которая дополнительно обеспечивает поддержку функции повышенной защиты информации при электронной идентификации пользователя.

Как сообщалось, в июле 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал внедрение мобильными операторами технологии электронной идентификации Mobile ID до конца 2017 года.

В декабре 2017 года "Киевстар" запустил опытную эксплуатацию сервиса Mobile ID, позволяющего проводить электронную идентификацию личности для получения электронных услуг Госгеокадастра и "Он-лайн дома юстиции".