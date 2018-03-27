Российский руководитель может изменить Конституцию и отменить ограничения по президентским срокам – как недавно сделал Си Цзиньпин в Китае, либо в недалеком будущем будет искать себе потенциального преемника.

"Он прошел тест на переизбрание и продемонстрировал свою силу. Но что он будет делать с внутренними реформами, еще предстоит понять, особенно если он будет полагаться на прежнюю стратегию, а не на новые инновационные меры", - пишет американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor, передает со ссылкой на .

Согласно прогнозу аналитиков, Путин еще может найти общий язык с Западом.

"Если на внешнеполитическом фронте мандат Путина даст ему уверенность, чтобы взвалить на себя новые трудности (которые будут сосредоточены на решении проблем больше, чем подчеркивать якобы несправедливое отношение к России на мировой арене), Москва может все же найти общий язык с Западом", - говорится в материале.

Глава Кремля все еще владеет инициативой в стратегическом плане, считают эксперты.

"Лидеры, которые долгое время находились у власти (два десятилетия в случае с Путиным), склонны придерживаться того, что, по их мнению, было успешным в прошлом, вместо того, чтобы принимать стратегически сложные политические меры, которые укрепили бы их страну, максимально увеличили бы ее потенциал и обеспечили бы их участие в мировых процессах качестве глобальных партнеров", - объясняют в Stratfor.

Вскоре глава даст понять, будет ли замахиваться на новый срок, или же подготовит преемника.

"Давайте посмотрим на Путина 4.0 четко и реалистично. Ответы на старые вопросы о его следующем сроке станут более очевидными, когда президент назначит должностных лиц, разъяснит свои идеи о преемственности, распределит бюджетные расходы и опубликует публичные заявления – в интересах как его избирателей, так и мировой аудитории. Исходя из этих действий, наблюдатели будут лучше понимать, что замыслил Путин. Мир будет внимательно следить", - отмечается в статье.

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