"Зрадофил не критикует. Живя в своей, а чаще - навязанной извне, искаженной реальности, он радуется проблемам государства"

По его словам, за четыре года украинская власть добилась стабилизации экономики, возобновила армию и провела ряд реформ.

"И если отвлечься от ботоферм и резидентов, все равно в нашей стране остается огромная толпа идиотов, которые искренне кричат об измене и обвиняют во всех проблемах именно руководство Украины, скромно обходя вниманием страну-соседку. Мы называем этих людей зрадофиламы. Но не время уже сказать очевидное? Они - враги " , - написал Бирюков в Facebook.

Из-за распространения информации в СМИ Бирюков впоследствии сделал еще один пост, где подтвердил свои слова, но отметил, что считает врагами только тех, кто критикует власть необъективно.

"Зрадофил не критикует. Живя в своей, а чаще - навязанной извне, искаженной реальности, он радуется проблемам государства. Он любит находить проблемы государства. Это для него информационный повод, это для него возможность поглумиться над состоянием страны и ее проблемами" .