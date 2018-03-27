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Бирюков назвал врагами недовольных властью "зрадофилив"
27.03.2018 15:24
Бирюков назвал врагами недовольных властью "зрадофилив"
"Зрадофил не критикует. Живя в своей, а чаще - навязанной извне, искаженной реальности, он радуется проблемам государства"
Советник Президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков считает, что люди, которые необъективно критикуют власть, являются врагами.
Бирюков назвал врагами недовольных властью "зрадофилив" Юрий Бирюков. Фото: dnpr.com.ua

По его словам, за четыре года украинская власть добилась стабилизации экономики, возобновила армию и провела ряд реформ.

"И если отвлечься от ботоферм и резидентов, все равно в нашей стране остается огромная толпа идиотов, которые искренне кричат об измене и обвиняют во всех проблемах именно руководство Украины, скромно обходя вниманием страну-соседку. Мы называем этих людей зрадофиламы. Но не время уже сказать очевидное? Они - враги " , - написал Бирюков в Facebook.

Из-за распространения информации в СМИ Бирюков впоследствии сделал еще один пост, где подтвердил свои слова, но отметил, что считает врагами только тех, кто критикует власть необъективно.

"Зрадофил не критикует. Живя в своей, а чаще - навязанной извне, искаженной реальности, он радуется проблемам государства. Он любит находить проблемы государства. Это для него информационный повод, это для него возможность поглумиться над состоянием страны и ее проблемами" .

Напомним, что  Президент Петр Порошенко заявил, что недоволен темпами восстановления уровня жизни в Украине .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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