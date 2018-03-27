Британской королеве Елизавете II 21 апреля исполнится 92 года. По такому случаю будет организован специальный праздничный концерт, передает E! Online .

Известно, что помимо неформального празднования в кругу семьи и Официального дня рождения британского монарха, который ежегодно отмечается в июне, королева Елизавета II решила устроить специальный концерт в лондонском зале Альберт-Холл.

На сцене шоу в честь дня рождения королевы выступят Том Джонс, Кайли Миноуг, Стинг, Крейг Дэвид, Шон Мендес, рэгги-певец Shaggy, Энн-Мари, группа Ladysmith Black Mambazo и другие. Концерт по случаю 92-летия королевы Елизаветы II будет транслироваться на канале BBC, так что разделить праздник вместе с королевой сможет любой желающий.

Напомним, что помимо дня рождения королевы, в апреле в семье британских монархов ожидается еще одно важное событие - рождение третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Возможно, Елизавета II в очередной раз станет прабабушкой еще до своего 92-летия.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, принц Великобритании Гарри вместе с будущей женой, актрисой Меган Маркл разослали пригласительные на церемонию бракосочетания 600 гостям, также были отправлены 200 пригласительных на вечеринку в Frogmore House, которая пройдет вечером после мероприятия.

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