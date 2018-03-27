После скандала с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля, в борьбу Украины с агрессивной политикой президента РФ Владимира Путина более активно включились западные страны.

Об этом рассказал координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, информирует svodka.net.

«К сожалению, мы до сих пор так и не понимаем, где та черта, за которой Путин будет считать неприемлемыми те репутационные и экономические потери, которые несет Россия из-за агрессии на Донбассе.

Мы понимаем, что в ближайшее время россиянам предложат еще туже затянуть пояса. Сегодня у Путина есть карт-бланш на обозримый период действий. Но мы также понимаем, что есть недовольство санкциями в ближайшем окружении Путина, это должно как минимум настораживать», — говорит Тымчук.

При этом он добавляет, что у россиян, «при всем зомбировании и стадности этого социума», также есть предел терпения.

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Кроме того, знаток отмечает, что скандал вокруг отравления Скрипаля играет на руку и Украине.

«Теперь уже не просто Украина давит на западные страны, чтобы продлевать и углублять санкции против РФ – включаются более серьезные игроки, в первую очередь Великобритания, которая остается европейским зубром», — говорит Тымчук.

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