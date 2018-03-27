Компания Nord Stream 2 AG получила дозволение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» в германской исключительной экономической зоне.

Об этом сообщает .

«Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало дозволение на строительство 30-километрового участка в соответствии с Горным законом ФРГ», — говорится в сообщении проектной компании,

Ранее, 31 января, Горное ведомство Штральзунда разрешило строительство и эксплуатацию морского участка газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части.

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Таким образом, все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 км получены.

«Процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода — России, Финляндии, Швеции и Дании, идут по графику. Nord Stream-2 ожидает получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы до начала строительства в 2018 году», — отмечается в сообщении.

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