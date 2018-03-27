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Джонсон подтвердил, что сборная Англии не будет бойкотировать чемпионат мира по футболу в РФ
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27.03.2018 15:28
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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подчеркнул,
что решение о бойкоте чемпионата мира по футболу в РФ может принять
только Футбольная ассоциация Англии, и правительство не намерено
"наказывать английских болельщиков". Джонсон отметил, что
правительство не собирается наказывать своих болельщиков Фото: ЕРА
Джонсон пояснил, что подобные решения в юрисдикции Футбольной
ассоциации Англии, к тому же правительство не намерено "наказывать
английских болельщиков".Глава МИД добавил, что британским фанатам,
которые намерены отправится в Россию, следует помнить о
напряженности между странами и быть бдительными.ОН напомнил,
что о этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила,
что ни один министр или член королевской семьи не поедет на ЧМ в
Россию21 марта Джонсон сказал, что предстоящий чемпионат мира
по футболу в РФ похож на то, как воспользовался Олимпиадой
1936 года в Берлине лидер нацистской Германии Адольф
Гитлер.Церемонию открытия турнира проигнорирует президент
Польши Анджей Дуда и власти Исландии. Министр иностранных
дел Украины Павел Климкин призывал лишить Россию права
проводить ЧМ.Чемпионат мира по футболу должен состояться с 14
июня по 15 июля.
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