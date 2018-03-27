Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что решение о бойкоте чемпионата мира по футболу в РФ может принять только Футбольная ассоциация Англии, и правительство не намерено "наказывать английских болельщиков". Джонсон отметил, что правительство не собирается наказывать своих болельщиков Фото: ЕРА Джонсон пояснил, что подобные решения в юрисдикции Футбольной ассоциации Англии, к тому же правительство не намерено "наказывать английских болельщиков".Глава МИД добавил, что британским фанатам, которые намерены отправится в Россию, следует помнить о напряженности между странами и быть бдительными.ОН напомнил, что о этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ни один министр или член королевской семьи не поедет на ЧМ в Россию21 марта Джонсон сказал, что предстоящий чемпионат мира по футболу в РФ похож на то, как воспользовался Олимпиадой 1936 года в Берлине лидер нацистской Германии Адольф Гитлер.Церемонию открытия турнира проигнорирует президент Польши Анджей Дуда и власти Исландии. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывал лишить Россию права проводить ЧМ.Чемпионат мира по футболу должен состояться с 14 июня по 15 июля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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