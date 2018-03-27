Пользователи социальных сетей обсуждают планы соратников боевиков остановить откачку воды с шахты "Юнком" в Донецкой области и приходят к мнению, что Донбасс ожидает экологическая катастрофа.

По заявлению Алексея Смыслова, которого сепаратистские ресурсы называют "начальником отдела реструктуризации и закрытия угольных предприятий Минэнергоугля ДНР", ликвидация шахты с полным ее затоплением якобы "не вызовет экологических последствий и влияния радиоактивных веществ на поверхность и соседние шахты", пишет со ссылкой на .

В Twitter hochu dodomu также приводится скриншот с мнением жителей оккупированной территории по поводу решения боевиков. Там отмечается, что последствия от разлома радиоактивной капсулы коснутся не только части оккупированной Донецкой области, но и Мариуполя, Азовского моря, а также территорий Ростовской области и Краснодарского края.

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