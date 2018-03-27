Это крупнейший на сегодня конвой

О сообщило сирийское государственное иниформацийне агентство SANA, пишет DW.

Это крупнейший на сегодня конвой, оставил удерживаемый ранее повстанцами район неподалеку Дамаска.

24 марта из Восточной Гуты эвакуировали около тысячи человек, а 25 марта - более пять тысяч. Этих людей перевозят в регион Идлиб на севере Сирии.

23 марта было достигнуто соглашение между представителями исламистской группировки "Файлака ар-Рахман" и сирийской армией. Вследствие отступления повстанцев 24 марта сирийская армия и ее союзники получили полный контроль над городом Хараста.

Ранее сообщалось, что войска Асада захватили более половины Восточной Гуты, число погибших превысило 900.

Как известно, 24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию, которая требует немедленного 30-дневного прекращения огня в Сирии. Голосование о перемирии несколько раз откладывалось, в частности, через Россию.

Однако вскоре после решения ООН Восточную Гуту снова атаковали. А 25 февраля сообщила о газовой атаке, в результате которой погиб ребенок.