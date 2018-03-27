Представлен клон iPhone X от Sharp Компания представила двойника iPhone X — смартфон Aquos S3, который позиционируется производителем, как самый компактный гаджет с шестидюймовым дисплеем. Sharp представила смартфон-двойник iPhone X. Об этом пишет GSMArena, информирует svodka.net. Гаджет Aquos S3 получил отличительный «вырез» вверху экрана. Производитель позиционирует устройство, как самый компактный смартфон с 6-дюймовым дисплеем. Разрешение экрана смартфона составляет 2160×1080 точек. Вверху расположен «вырез», куда встроены сенсоры. Новинка оснащена двойной камерой с разрешением 12+13 Мп и 16-мегапиксельной селфи-камерой. Читайте: Опубликованы "живые" фото нового флагмана от Huawei В основу устройства положен процессор Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 3200 мАч. Также устройство поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0. В качестве ОС установлена Android 8.0 с фирменной оболочкой Smile UX. Стоимость новинки составляет около 330 евро. Ранее сообщалось, что на выставке MWC 2018 представили смартфон, оснащенный сверхемкой батареей 16000 мАч. svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/



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