Nestle научилась сокращать количество сахара в шоколаде на 30%, не теряя вкуса

Швейцарская компания Nestle выпустила первый в мире шоколадный батончик по новой технологии, позволяющей существенно сократить использование сахара по сравнению с сопоставимыми продуктами.

Как говорится в сообщении Nestle, новые формулы опробованы на батончиках из белого шоколада Milkybar Wowsomes. В компании утверждают, что содержание сахара в них на 30% меньше обычного, а искусственные подсластители отсутствуют. При этом за счет увеличения количества других натуральных ингредиентов калорийность батончиков снизилась только на 3%.

Так называемый "структурированный сахар", о получении которого Nestle сообщила еще в 2016 году, быстрее тает во рту, обманывая вкусовые рецепторы. Nestle сравнивает этот эффект с сахарной ватой. Благодаря этому его количество в шоколаде может быть намного ниже, чем обычного сахара, а вкусовые свойства продукта при этом не изменятся.

Ранее для снижения количества сахара использовались различные заменители, но безвредность их применение вызывала много споров у специалистов.

По данным Nestle, самые высокие объемы сахара, до 60% - в белом шоколаде. В молочном шоколаде обычно не менее 50% сахара, часть его происходит из молока, в темном шоколаде содержание сахара ниже - от нуля до 40%, но и спрос на него отстает от более сладких сортов.

Новые Milkybar Wowsomes поступят в продажу в Великобритании и Ирландии на следующей неделе, пишет The Guardian. Они будут дороже традиционной версии. Батончики Milkybar с высоким содержанием молока - один из самых популярных продуктов Nestle, выпускаются в Великобритании с 1936 года и ориентированы в первую очередь на детей.

В процессе изготовления Milkybar Wowsomes смесь сахара, сухого молока и воды сушат распылением, что позволяет стабилизировать сахар и снизить его липкость, отмечает CNBC.

В дальнейшем Nestle собирается использовать эту технологию и для других видов шоколада.

Акции Nestle подорожали на 1,4% в ходе торгов во вторник.

Объем мирового рынка шоколада и конфет превышает $185 млрд в год, и борьба регуляторов с сахаром является одной из наиболее серьезных проблем отрасли. Эта борьба и одновременный рост предложения сахара привели к резкому снижению цен на него: с начала года фьючерсы на сахар-сырец подешевели на 17% после падения на 22% в 2017 году.

Власти Великобритании настаивают на сокращении сахара в продуктах питания, пока речь идет о добровольном участии. К 2020 году долю сахара рекомендуют снизить на 20%. При этом с 6 апреля в стране вступает в силу новый налог на безалкогольные напитки с содержанием сахара.