|Маляр о трагедии в Кемерово: Эксперты прогнозировали, что сразу после выборов в РФ сделают нечто беспрецедентное
|27.03.2018 15:36
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Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека, есть пропавшие без вести. Родственники заявили, что жертвой пожара стал 41 ребенок."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.Президент России Владимир Путин, посетивший Кемерово, назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство.По словам главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, основной версией пожара в ТЦ считают замыкание в электропроводке, но не исключают и поджог.В России объявили 28 марта днем траура по погибшим.
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