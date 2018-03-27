



Відома співачка, переможниця "Євробачення-2016" та тренер "Голосу країни" Джамала зараз очікує первістка - пологи відбудуться вже наступного місяця, тож під час прямих ефірів зірка буде вже з малюком або її навіть замінить продюсер - принаймні, так планує сама співачка.



Днями Джамала знялася у розкішній фотосесії для Elle та дала відверте інтерв'ю про те, як розповідала рідним про вагітність і те, де планує народжувати.



"Я взагалі не хотіла про це повідомляти, тягнула до останнього, тому що вважаю, що вагітність - це глибоко особисте, а я про особисте життя, як відомо, розповідати не люблю", - говорить Джамала.







"Нещодавно я розглядала список must have з серії «20 якихось гаджетів для новонародженого», і мама сказала: «Ой, так можна хоч кожен рік народжувати». Я з нею згодна. Так, народжувати дійсно можна хоч кожен рік, якщо все добре, здоров'я дозволяє, чому б і ні? Хоча б тому, що стільки компліментів на свою адресу я ніколи в житті не чула. Виходить, що +13 кг мені йде! Мені б хотілося мати багато дітей, нехай навіть це звучить дивно, коли ти ще й первістка не народила", - ділиться зірка і додає - народжувати буде в Україні, а закордон розглядає лише як місце для навчання дитини, якщо вона сама це колись захоче.





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