|Более 85% украинцев считают отечественные телеканалы основным источником информации, - опрос
|27.03.2018 15:40
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27% украинцев получают информацию из украинских интернет-сайтов85,7% жителей Украины считают общенациональные украинские телеканалы основным источником получения информации.
Фото: intvua.com
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного по заказу ОО "Детектор медиа".
27% украинцев получают информацию из украинских интернет-сайтов, 24% - из социальных сетей. Для еще 18% основным источником выступают личные социальные круги: родственники, друзья, соседи, коллеги.
Другими источниками пользуются более 8% населения. В частности, 5% респондентов отметили, что они получают информацию о ситуации в Украине и мире из российских телеканалов.
Исследование проводилось от 5 до 21 февраля 2018 года при финансировании Министерства иностранных дел Дании ("Данида") и NED (США). Опрос проводился во всех регионах Украины, кроме АР Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Всего было опрошено 2 тысячи 43 респондента.
Напомним, управление Верховного комиссара ООН по правам человека в период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года задокументировано в Украине 18 случаев посягательств на свободу мнений и свободу СМИ.