27% украинцев получают информацию из украинских интернет-сайтов

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного по заказу ОО " Детектор медиа ".

27% украинцев получают информацию из украинских интернет-сайтов, 24% - из социальных сетей. Для еще 18% основным источником выступают личные социальные круги: родственники, друзья, соседи, коллеги.

Другими источниками пользуются более 8% населения. В частности, 5% респондентов отметили, что они получают информацию о ситуации в Украине и мире из российских телеканалов.

Исследование проводилось от 5 до 21 февраля 2018 года при финансировании Министерства иностранных дел Дании ("Данида") и NED (США). Опрос проводился во всех регионах Украины, кроме АР Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Всего было опрошено 2 тысячи 43 респондента.