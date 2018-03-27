График проверки украинских торгово-развлекательных комплексов опубликован на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС). По данным МЧС РФ на 26 марта, в результате пожара в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове погибло 64 человека Фото: ЕРА Он отметил, что график проверки торгово-развлекательных комплексов опубликован на сайте ГосЧС.И добавил, что в случае выявления нарушений правил пожарной безопасности к субъектам хозяйствования применяются меры административного воздействия и направления документов о прекращении деятельности и полного или частичного привлечения предприятия в административный суд.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным МЧС РФ на 26 марта, в результате происшествия всего погибли 64 человека. Родственники заявили, что жертвой пожара стал 41 ребенок, также собраны данные о 85 пропавших без вести во время трагедии."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.Президент России Владимир Путин, посетивший Кемерово, назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство.По словам главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, основной версией пожара в ТЦ считают замыкание в электропроводке, но не исключают и поджог. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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