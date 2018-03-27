|Свыше 100 обстрелов за три дня: штаб АТО констатировал окончательный срыв «весеннего» перемирия на Донбассе
|27.03.2018 15:45
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За трое суток боевики российско-оккупационных войск более 100 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и в очередной раз сорвали разведения сил и средств сторон в Станице Луганской.
Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в .
«Обстановка в зоне АТО на линии разграничения имеет тенденцию к обострению. Цинично нарушая «режим всеобъемлющего перемирия», боевики особенно активизировались на Донецком направлении, применяя при этом вооружения, которое должно быть отведено», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за трое суток боевики более 100 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по позициям украинских военных более 40 снарядов и мин. Фиксируются также случаи работы вражеских снайперов.
В полночь 26 марта оккупанты открыли провокационный огонь по позициям ВСУ близ населенного пункта деревня Луганская, чтобы в очередной раз избежать разведения сил и средств. Об этом украинская сторона СЦКК проинформировала наблюдателей ОБСЕ.
«Со своей стороны подразделения ВСУ четко придерживаются Минских договоренностей и не реагируют на провокации со стороны оккупационной администрации РФ», — подчеркнули в штабе.