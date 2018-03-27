Стали раздражительным и на грани депрессии? Ваша щитовидка страдает от нехватки йода! Внезапно начались проблемы с памятью, постоянно плохое настроение и депрессия?

Не нужно сразу убегать в аптеку за кучей антидепрессантов и другой химией, пишет со ссылкой на .

Вся загвоздка может быть в банальном недостатке йода в организме. Нехватка этого простого, но важного элемента снижает функциональные особенности щитовидки, которая отвечает за гормональный баланс в вашем организме.

У моего отца в армии был врач, который часто повторял: «Помажете пятки йодной сеточкой и все недуги уйдут». Этот рецепт был дан солдатам от депрессии, от раздражительности, для улучшения памяти и от всех остальных психических отклонений.

Когда я была маленькая, я не могла никак понять смысла такого предписания врача и постоянно задавала отцу вопрос: «А как пятки связаны с плохим настроением и, тем более с депрессией?». так и не смог мне ничего внятно рассказать, так как сам не до конца понимал.

Недавно мне посоветовали один интересный и необычный способ лечения зоба (одно из заболеваний, вызванных неправильной работой щитовидки).

Все предельно просто!

Перед тем, как лечь спать, надо помазать пяточки йодом и надеть теплые носочки. Если йод не впитался, а остался рисунком на пяточках, то в организме достаточный уровень содержания йода и такой метод не для вас.

Если же йод полностью впитался, то мазать пятки надо каждый вечер до тех пор, пока йод не перестанет впитываться. На этом этапе лечение закончено.

Щитовидка в норме! А это обозначает — меньше времени на обиды и раздражение, и окружающий мир снова стал ярким и позитивным. Все психологические заболевания от щитовидки.

Теперь и мне стало понятно выражение отцовского армейского товарища: «Помажете пятки йодной сеточкой и все недуги уйдут».

На работе все валится из рук и раздражает руководство с коллегами?

Это признаки того, что организм начинает работать на износ. Такое происходит из-за большой нагрузки на работе, к примеру.

Вам поможет массаж, связанный с надавливанием на биологически активные точки. Его можно сделать себе даже находясь на работе и занимает такой массаж минут десять времени.

— Первую симметричную точку можно найти на мизинце. Она находится на внутренней стороне от основания ногтя. Слегка надавив на эту точку нужно помассировать ее пару минут.

— Вторая точка находится там же, где и первая, но с другой стороны (внешней). Проводим те же манипуляции: нажимаем до легкого болезненного ощущения и массируем.

— Третья. Ее уже найдем на среднем пальце руки. Итак, отступаем на три миллиметра от ногтевого ложа со стороны, которая ближе к указательному пальцу. Надавить большим пальцем и массировать минуты три.

— С четвертой точкой мы можем познакомиться, надавив на серединку в промежутке между большим пальцем и указательным. Находится она на тыльной стороне ладони. Надавливаем большим пальцем и массируем четыре минуты.

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