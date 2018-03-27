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Цукерберг не явится на допрос в парламент Великобритании
27.03.2018 15:48
Цукерберг не явится на допрос в парламент Великобритании
Ему могут позволить выступить в режиме видеосвязи
Основатель Facebook Марк Цукерберг не явится лично в британский парламент для дачи показаний по делу о сборе данных пользователей.
Цукерберг не явится на допрос в парламент Великобритании

Об этом сообщает Bloomberg .

Появиться в парламент и дать показания Цукерберга пригласил глава парламентского комитета , который занимается расследованием инцидента с компанией Cambridge Analytica, Демиан Коллинз. Однако в Facebook предложили направить в парламент вместо Цукерберга других высокопоставленных сотрудников - Майка Шрепфер или Криса Кокса.

Коллинз в ответ подчеркнул, что хотел бы услышать свидетельство именно самого Цукерберга. Парламентарий не исключил, что основатель социальной сети может выступить по видеосвязи.

Напомним, что по масштабным розлидування журналистов,  компания Cambridge Analytica , которая изучала предпочтения избирателей в интересах Дональда Трампа, использовала данные Facebook о более чем 50 млн пользователей без их согласия. 20 марта британский телеканал Channel 4 опубликовал третью часть расследования о компании Cambridge Analytica. В нем показали кадры, снятые скрытой камерой. На них отстранен гендиректор Александр Никс рассказывает, как его компания организовала для Трампа всю кампанию в интернете и на телевидении и именно на данных Cambridge Analytica строилась вся стратегия.

На основании этих данных  компания во время выборов президента США показывала пользователям  ангажированную политическую рекламу. В Facebook заявили, что не имеют отношения к деятельности компании Cambridge Analytica.

Капитализация Facebook за неделю  упала на 58 млрд долларов .

 

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