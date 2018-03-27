|Цукерберг не явится на допрос в парламент Великобритании
|27.03.2018 15:48
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Ему могут позволить выступить в режиме видеосвязиОснователь Facebook Марк Цукерберг не явится лично в британский парламент для дачи показаний по делу о сборе данных пользователей.
Об этом сообщает Bloomberg .
Появиться в парламент и дать показания Цукерберга пригласил глава парламентского комитета , который занимается расследованием инцидента с компанией Cambridge Analytica, Демиан Коллинз. Однако в Facebook предложили направить в парламент вместо Цукерберга других высокопоставленных сотрудников - Майка Шрепфер или Криса Кокса.
Коллинз в ответ подчеркнул, что хотел бы услышать свидетельство именно самого Цукерберга. Парламентарий не исключил, что основатель социальной сети может выступить по видеосвязи.
Напомним, что по масштабным розлидування журналистов, компания Cambridge Analytica , которая изучала предпочтения избирателей в интересах Дональда Трампа, использовала данные Facebook о более чем 50 млн пользователей без их согласия. 20 марта британский телеканал Channel 4 опубликовал третью часть расследования о компании Cambridge Analytica. В нем показали кадры, снятые скрытой камерой. На них отстранен гендиректор Александр Никс рассказывает, как его компания организовала для Трампа всю кампанию в интернете и на телевидении и именно на данных Cambridge Analytica строилась вся стратегия.
На основании этих данных компания во время выборов президента США показывала пользователям ангажированную политическую рекламу. В Facebook заявили, что не имеют отношения к деятельности компании Cambridge Analytica.
Капитализация Facebook за неделю упала на 58 млрд долларов .