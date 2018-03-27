Ему могут позволить выступить в режиме видеосвязи

Об этом сообщает Bloomberg .

Появиться в парламент и дать показания Цукерберга пригласил глава парламентского комитета , который занимается расследованием инцидента с компанией Cambridge Analytica, Демиан Коллинз. Однако в Facebook предложили направить в парламент вместо Цукерберга других высокопоставленных сотрудников - Майка Шрепфер или Криса Кокса.

Коллинз в ответ подчеркнул, что хотел бы услышать свидетельство именно самого Цукерберга. Парламентарий не исключил, что основатель социальной сети может выступить по видеосвязи.