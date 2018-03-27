Министр экономического развития и торговли Степан Кубив обратился в Нацбанк с просьбой предоставить НАК “Нафтогаз Украины” индивидуальную валютную лицензию, передает со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.

“26 марта министр экономического развития и торговли Степан Кубив направил в Национальный банк письмо с просьбой упростить осуществление операций с иностранной валютой для НАК ”Нафтогаз Украины“ при начислении платы за транзит природного газа ОАО ”Газпром“ (РФ)”, — говорится в сообщении.

В частности, в письме говорится о предоставлении “Нафтогазу” возможности получать индивидуальные лицензии для быстрого пересчета излишне уплаченных “Газпромом” средств за транзит природного газа, согласно решению Стокгольмского арбитража от 22 декабря 2017 года и 28 февраля 2018 года.

Также Кубив попросил НБУ разрешить “Нафтогазу” не осуществлять обязательную продажу поступлений в иностранной валюте, поступивших из-за границы, если эти средства надо вернуть “Газпрому”.

Напомним, министр юстиции Павел Петренко сообщил , что центральный орган исполнительной власти взыскал с российского газового монополиста “Газпром” 100 миллионов гривен в пользу государственного бюджета.

Ранее сообщалось, что “Нафтогаз” и “Газпром” планируют до конца марта провести переговоры относительно газовых контрактов и выполнения решения Стокгольмского арбитража.

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