Российские СМИ связали информацию о 300 жертвах пожара в Кемерово с украинским пранкером Евгением Вольновым.

Речь идет о ролике на YouTube канале Вольнова «Кемеровские морги переполнены после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», информирует svodka.net.

На видео слышно, как пранкер, представляясь сотрудником МЧС РФ, звонит сотрудникам моргов в Кемерово. По телефону он просит уточнить количество свободных мест в моргах и сообщает им о 300 погибших, которых будут подвозить.

Некоторые люди в ответ сообщают о том, что владеют информацией о «60-70 жертвах», на что пранкер возражает и придумывает ложные причины, из-за которых число погибших могло увеличиться.

Отметим, что видео было опубликовано на YouTube канале еще 25 марта. Тогда еще не было известно о «60-70» жертвах трагедии. На тот момент по последним данным Следственного комитета, погибших было 48. Также сообщалось о 84 пострадавших.

Читайте: Путин наконец-то объявил траур по всей стране

Напомним, стихийный митинг, на который пришли несколько тысяч человек, начался в Кемерово утром 27 марта. Люди потребовали достоверной информации о погибших и расследовании.

После проверки морга и хладокомбината инициативная группа подтвердила достоверность официальных данных.

Также в сети 27 марта появилось видео с митинга, на котором один из участников протеста заявил о более 300 погибших во время трагедии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира