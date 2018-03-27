Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обвинил российскую оппозицию в организации стихийного митинга, который прошел в столице региона. По мнению Тулеева, в стране существуют провокаторы, готовые «бузотерить» вне зависимости от повода, передает Ура.Ру. В свою очередь информагентство Flashsiberia сообщило о готовящейся отставке Тулеева.

«Как обычно, на горе людском вся эта оппозиционная сила в момент приехала сюда. Идут по домам, по предприятиям, которые рядом расположены. Это вообще не родственники погибших. Это те, кто постоянно бузотерит. Мы работаем с ними, говорим, что это святотатство», — заявил Тулеев в ходе совещания с президентом РФ, посвященного пожару в ТЦ «Зимняя вишня».

Политологи, опрошенные «URA.RU», считают, что своей позицией губернатор-старожил действительно совершил политическое самоубийство. По информации источников в администрации губернатора, решение об отставке Тулеева уже принято.

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