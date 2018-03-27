Олег Винник озвучил главного героя мультфильма "Заколдованный принц". Видео
27.03.2018 15:52
Трейлер мультфильма "Заколдованный принц" опубликовали на канале
"Вольга Україна" в YouTube. "Это мой первый опыт дубляжа
мультфильмов, и я очень волновался перед началом. Но работа
настолько захватила меня, что работал я с огромным удовольствием.
Это прекрасно – чувствовать себя в роли принца", – прокомментировал
дебют в качестве актера дубляжа Винник. Премьера мультфильма
назначена на 24 мая. | Винник дебютировал как актер дубляжа
Скриншот: Вольга Україна / YouTube видео Видео: Вольга Україна / YouTube