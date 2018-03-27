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Олег Винник озвучил главного героя мультфильма "Заколдованный принц". Видео
27.03.2018 15:52
Трейлер мультфильма "Заколдованный принц" опубликовали на канале "Вольга Україна" в YouTube. "Это мой первый опыт дубляжа мультфильмов, и я очень волновался перед началом. Но работа настолько захватила меня, что работал я с огромным удовольствием. Это прекрасно – чувствовать себя в роли принца", – прокомментировал дебют в качестве актера дубляжа Винник. Премьера мультфильма назначена на 24 мая.   | Винник дебютировал как актер дубляжа Скриншот: Вольга Україна / YouTube видео Видео: Вольга Україна / YouTube

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