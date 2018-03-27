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Порошенко и Лукашенко обсудили экономическое сотрудничество
27.03.2018 15:56
Порошенко и Лукашенко обсудили экономическое сотрудничество
Также речь шла о сотрудничестве в сфере культуры
Президенты Украины и Беларуси Петр Порошенко и Александр Лукашенко обсудили вопросы повестки дня двусторонних отношений.
Порошенко и Лукашенко обсудили экономическое сотрудничество Фото: Reuters

Об этом шла речь в ходе их телефонного разговора, сообщает пресс-служба президента.

Собеседники обсудили вопросы повестки дня двусторонних отношений, включая подготовку к проведению Первого форума регионов Украины и Беларуси осенью этого года, который состоится в Гомеле.

"Президенты высказались за активизацию экономического сотрудничества между предпринимателями обеих стран", - говорится в сообщении.

Также были обсуждены нынешнее проведение Дней культуры Украины в Беларуси.

Напомним, Министерство образования Беларуси 15 марта утвердило учебную программу факультативных занятий "Украинский язык" для 5-9 классов школ с белорусским и русским языками обучения.

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