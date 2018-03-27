Также речь шла о сотрудничестве в сфере культуры

Об этом шла речь в ходе их телефонного разговора, сообщает пресс-служба президента.

Собеседники обсудили вопросы повестки дня двусторонних отношений, включая подготовку к проведению Первого форума регионов Украины и Беларуси осенью этого года, который состоится в Гомеле.

"Президенты высказались за активизацию экономического сотрудничества между предпринимателями обеих стран" , - говорится в сообщении.

Также были обсуждены нынешнее проведение Дней культуры Украины в Беларуси.