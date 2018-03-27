"Газпром" отказывается выполнять окончательные и обязательные решения в двух коммерческих арбитражных делах с "Нафтогазом". Об этом говорится в сообщении украинской компании, обнародованном на сайте предприятия, передает

"Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" встретились на прошлой неделе, чтобы обсудить следующие шаги после того, как "Нафтогаз" выиграл два дела в Стокгольмском арбитражном суде. На этом заседании "Газпром" дал понять, что российская газовая монополия отказывается возобновлять поставки в Украину по распоряжению Трибунала в деле о продаже газа, вынесенному в декабре прошлого года, и отказывается подтвердить, что оплатит 2,6 миллиарда долларов, о выплате которых распорядился Суд по делу о транзите газа в феврале этого года. Оба арбитражные решения являются окончательными и обязательными для "Газпрома"", - говорится в сообщении на сайте компании.

Позиция "Газпрома" во время встречи заключалась в том, чтобы внести изменения в контракты или прекратить действия контрактов, чтобы отменить решение Трибунала. Обе позиции прямо противоречат и игнорируют решение арбитража, предоставленные Стокгольмским судом. Нафтогаз считает эту позицию неприемлемой и отклонил предложения Газпрома по этому поводу, говорится в сообщении.

"Отказ "Газпрома" от выполнения настоящих арбитражных решений международно признанным и уважаемым коммерческим арбитражным судом серьезно ставит под сомнение надежность "Газпрома" как партнера европейской газовой отрасли. Это также ставит под угрозу соблюдение контрактов как таковых с его ("Газпрома" - ред.) незаконным содержанием платежей, оплачиваемых в соответствии с решениями Трибунала", - заявил коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.

Стороны согласились провести очередной раунд переговоров в апреле, где, как ожидают в "Нафтогазе", российский "Газпром" будет также высказывать требования к пересмотру тарифов "Нафтогаза" и использования украинской газотранспортной системы для транзита газа из России в ЕС после окончания срока действия действующего контракта в 2019 году.

Как сообщал по решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

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