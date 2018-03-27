|Порошенко поговорил с Лукашенко по телефону: назвали детали
|27.03.2018 15:58
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Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Об этом сообщает пресс-служба украинского президента, информирует svodka.net.
«Собеседники обсудили вопросы повестки дня двусторонних отношений, в частности подготовку к проведению Первого форума регионов Украины и Беларуси осенью этого года, который состоится в Гомеле. Президенты высказались за активизацию экономического сотрудничества между предпринимателями обеих стран», – говорится в сообщении.
Кроме того, Порошенко и Лукашенко обсудили проведение Дней культуры Украины в Беларуси в этом году.
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