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Порошенко поговорил с Лукашенко по телефону: назвали детали
27.03.2018 15:58
Порошенко поговорил с Лукашенко по телефону: назвали детали

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента, информирует svodka.net.

«Собеседники обсудили вопросы повестки дня двусторонних отношений, в частности подготовку к проведению Первого форума регионов Украины и Беларуси осенью этого года, который состоится в Гомеле. Президенты высказались за активизацию экономического сотрудничества между предпринимателями обеих стран», – говорится в сообщении.

Кроме того, Порошенко и Лукашенко обсудили проведение Дней культуры Украины в Беларуси в этом году.



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