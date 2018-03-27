Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента, информирует svodka.net.

«Собеседники обсудили вопросы повестки дня двусторонних отношений, в частности подготовку к проведению Первого форума регионов Украины и Беларуси осенью этого года, который состоится в Гомеле. Президенты высказались за активизацию экономического сотрудничества между предпринимателями обеих стран», – говорится в сообщении.

Кроме того, Порошенко и Лукашенко обсудили проведение Дней культуры Украины в Беларуси в этом году.

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