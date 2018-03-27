|Аксенов заявил, что уволил "вице-премьер правительства" аннексированного Крыма Серова
|27.03.2018 16:00
|
https://www.facebook.com/aksenov.rk/posts/941648429341950
По словам Аксенова, на данный момент сферы, которые курировал Серов, распределены между действующими вице-премьерами.Серов с 2010 года был мэром Судака. С 11 июля 2017 года он был назначен на должность вице-премьера аннексированного полуострова. Россия аннексировала Крым весной 2014 года по итогам "референдума", результаты которого не признаются Украиной и большинством стран мира.
Поделитесь статьей с друзьями