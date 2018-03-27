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Аксенов заявил, что уволил "вице-премьер правительства" аннексированного Крыма Серова
27.03.2018 16:00
Так называемый глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов инициировал отставку "вице-премьера правительства" полуострова Владимира Серова и главы "Черноморнефтегаза" Бориса Зимина. Аксенов: К сожалению, государственные задачи, которые стояли перед чиновниками, не были выполнены в полном объеме Фото: Сергей Аксенов / Facebook "К сожалению, государственные задачи, которые стояли перед чиновниками, не были выполнены в полном объеме", – подчеркнул так называемый глава Крыма.
https://www.facebook.com/aksenov.rk/posts/941648429341950
По словам Аксенова, на данный момент сферы, которые курировал Серов, распределены между действующими вице-премьерами.Серов с 2010 года был мэром Судака. С 11 июля 2017 года он был назначен на должность вице-премьера аннексированного полуострова. Россия аннексировала Крым весной 2014 года по итогам "референдума", результаты которого не признаются Украиной и большинством стран мира.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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