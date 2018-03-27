Королева российской эстрады посвятила новую публикацию в Instagram Филиппу Киркорову. Похоже, знаменитый исполнитель украл балахон Примадонны, пишет со ссылкой на .

Пугачева опубликовала снимок с одного из выступлений Киркорова. Он вышел на сцену в непривычном для него образе: на Филиппе висел розово-фиолетовый балахон

Возможно, это и действительно один из многих балахонов певицы. "Филя! Отдай мой балахон!!!", – посмеялась Пугачева.

Фолловеры артистки очень насмешило то, как ловко исполнительница поймала вора. "Эксклюзив украли!" – комментируют. "Да, верно. Я тоже сразу заметил. Вы были на своем сольном концерте в таком балахоне. ) Но, красота", – поддержал певицу другой пользователь.

"Верните , сударь, мелочь! Сам придумал фишки, а то только копировать способен!" – поссорил Киркорова один из пользователей. "Точно точно Алла Борисовна. Он все с Вас сдирает и повторяет . Прям вот некрасиво", – заметил другой.

Пока король российской эстрады никак не прокомментировал такую шутку. Судя по всему, ему придется вернуть наряд. Или, вероятно, Алла Борисовна раскошелится.

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