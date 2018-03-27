В Министерстве образования и науки обновили программу по литературе для учеником 10-11-х классов. Программа вступит в силу с сентября этого года, передает 24tv.ua .

Известно, что в 10 классе не будут изучать "Гобсека" Оноре де Бальзака и "Анну Каренину" Льва Толстого. В 11 классе из обязательного чтения убрали "Джакомо Джойса" Джеймса Джойса и "Чуму" Альбера Камю.

В обязательной программе теперь появились "Воровка книг" Зузак, "Алхимик" Пауло Коэльо, "Песочный человек" Нила Геймана, "Вина звезд" Джорджа Грина и др.

В обновлении программы приняли участие специалисты Минобразования, учителя и литературоведы. Теперь программа учитывает читательские возможности учащихся 10-11 классов, говорят специалисты.

В дополнительной программе появились поэзии Боба Дилана, цикл произведений об Адриана Моуле, Сью Таунсенде и т.п.

Из предыдущих классов в старшие перенесли "Фауста" Иоганна Вольфанга Гете, "Божественную комедию" Данте Алигьери, "Одиссею" Гомера, "Гамлета" Шекспира, "Крошку Цахес, по прозванию Циннобер" Теодора Гофмана.

С нового учебного года в первый класс будут принимать по месту прописки. Для первоклассников не будут устраивать конкурсный отбор. Обычные средние школы, гимназии и лицеи сравняли в правах. Ведь в новом Законе "Об образовании" не предусмотрены специализированные школы с углубленным изучением отдельных предметов.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, школьница из Львова София Петришин в июне отправится на Международную олимпиаду гениев в США.

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