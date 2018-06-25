В Сети появились фото совместного роскошного отдыха топ-менеджеров НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева и Юрия Витренко.

Их опубликовал адвокат и блогер , передает

«Вот так выглядит «скромный» отдых двух менеджеров украинской государственной компании «Нафтогаз». Шампанское в Альпах, белое вино на побережье океана, красное вино в Испании, апероль в Италии, гольф и лыжи в Швейцарии. Эти два друга-миллиардера объехали полмира. Побывали на самых дорогих и шикарных курортах», — пишет он.

Шнайдер отмечает, что Коболев и Витренко потратили на отдых и развлечения столько, сколько простой украинец не заработает за сто лет.

«А самое циничное в том, что это мы с вами оплачиваем роскошную жизнь этих парней. Именно из наших карманов они получают миллионные зарплаты и миллиардные премии. Пока они живут, мы выживаем», — резюмирует блогер.

Пользователи соцсети активно комментируют эти фотоматериалы.

«И это все за деньги обкраденного народа?», «С***! Как не справедливо распределяется бюджет государства. Вопрос: правительство хочет революцию с большой кровью? Или они наивно предполагают, что уедут в свои Испании…», «А если серьёзно, эту гадость нужно научить боятся и почитать свой народ», — пишут они.

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