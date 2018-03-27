В списке пропавших без вести числится 38 человек, между них 26 детей, даты рождения еще двоих человек не указаны.

В списке погибших, личность которых установлена — 25 человек. Из них 13 детей, возраст одного человека не уточняется.

Среди госпитализированных — 69 человек.

При этом в названиях списков допущена ошибка: список пропавших без вести (38 человек) подписали, как список погибших.

При этом по официальным данным, в пожаре погибли 64 человека, среди которых 41 несовершеннолетний.

Напомним, стихийный митинг, на который пришли несколько тысяч человек, начался в Кемерово утром 27 марта. Люди потребовали достоверной информации о погибших и о расследовании. Мэр города Илья Середюк предложил инициативной группе пройти с ним по моргам и независимо подсчитать количество жертв.

После проверки морга и хладокомбината инициативная группа подтвердила достоверность официальных данных о 64 погибших.

В свою очередь, вице-губернатор региона Сергей Цивилев встал на колени и попросил прощения у участников митинга, собравшихся на главной площади Кемерово.

По официальным данным Следственного комитета РФ, пострадали 84 человека. Отмечается, что у пропавших без вести практически не было шансов, их точное количество выясняется.

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