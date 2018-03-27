Испорченный товар отправил на больничную койку десятки людей

Следствие установило, что женщина ловила скумбрию в собственной квартире и гараже с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических правил, а потом продавала ее на рынке. Впоследствии в больнице Львовской области с сальмонеллезом попало несколько десятков человек, в том числе дети, - говорится в решении суда, информирует LB.ua.

Женщина признала свою вину, раскаялась и просила строго не наказывать.

Суд пришел к выводу, что исправление и перевоспитание обвиняемого вероятно без изоляции от общества и освободил ее от исполнения наказания с установлением испытательного срока.

Женщину обвиняли по ч.2 ст.325 Уголовного кодекса (нарушение санитарных правил и норм), ей могло грозить до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что массовое отравление во Львове началось 22 сентября 2017 года.