|Продавщице испорченной рыбы во Львове дали условно
|27.03.2018 16:05
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Испорченный товар отправил на больничную койку десятки людейФранковский районный суд Львова 20 марта вынес приговор по делу о массовом отравлении копченой рыбой, которое произошло в городе прошлой осенью. Женщина, которая продавала испорченный товар, получила пять лет лишения свободы с испытательным сроком два года.
Фото: gettyimages.com
Следствие установило, что женщина ловила скумбрию в собственной квартире и гараже с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических правил, а потом продавала ее на рынке. Впоследствии в больнице Львовской области с сальмонеллезом попало несколько десятков человек, в том числе дети, - говорится в решении суда, информирует LB.ua.
Женщина признала свою вину, раскаялась и просила строго не наказывать.
Суд пришел к выводу, что исправление и перевоспитание обвиняемого вероятно без изоляции от общества и освободил ее от исполнения наказания с установлением испытательного срока.
Женщину обвиняли по ч.2 ст.325 Уголовного кодекса (нарушение санитарных правил и норм), ей могло грозить до 8 лет лишения свободы.
Напомним, что массовое отравление во Львове началось 22 сентября 2017 года.
Как сообщал iPress.ua, 22 сентября во Львовский областный центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о том, что во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализированы шесть человек (взрослых) с диагнозом: острая кишечная инфекция.