Погода, Новости, загрузка...
Продавщице испорченной рыбы во Львове дали условно
27.03.2018 16:05
Продавщице испорченной рыбы во Львове дали условно
Испорченный товар отправил на больничную койку десятки людей
Франковский районный суд Львова 20 марта вынес приговор по делу о массовом отравлении копченой рыбой, которое произошло в городе прошлой осенью. Женщина, которая продавала испорченный товар, получила пять лет лишения свободы с испытательным сроком два года.
Продавщице испорченной рыбы во Львове дали условно Фото: gettyimages.com

Следствие установило, что женщина ловила скумбрию в собственной квартире и гараже с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических правил, а потом продавала ее на рынке. Впоследствии в больнице Львовской области с сальмонеллезом попало несколько десятков человек, в том числе дети, - говорится в решении суда, информирует LB.ua.

Женщина признала свою вину, раскаялась и просила строго не наказывать.

Суд пришел к выводу, что исправление и перевоспитание обвиняемого вероятно без изоляции от общества и освободил ее от исполнения наказания с установлением испытательного срока.

Женщину обвиняли по ч.2 ст.325 Уголовного кодекса (нарушение санитарных правил и норм), ей могло грозить до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что массовое отравление во Львове началось 22 сентября 2017 года.

Как сообщал iPress.ua,  22 сентября во Львовский областный центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о том, что во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализированы шесть человек (взрослых) с диагнозом: острая кишечная инфекция.

  • В России открыли дела об отравлении дочери Скрипаля и убийстве Глушкова
  • На горнолыжном курорте Львовщины массово отравились отдыхающие

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить