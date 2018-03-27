|Сегодня состоится презентация новинок Apple
|27.03.2018 16:06
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Снизить цены на свою продукцию Apple решила, чтобы потеснить Google и Microsoft на образовательном рынке.
Сегодня в 17:00 по киевскому времени состоится презентация новинок Apple, информирует svodka.net.
Главной темой презентации будут креативные идеи для школьников и учителей.
Как сообщается, наиболее ожидаемой новинкой станет бюджетный iPad. Он будет стоить $259 вместо $329 за самую новую модель гаджета.
Также будет представлена доступная версия ультрабука MacBook Air. Его стоимость – между $799 и $899, а это на $100 дешевле, чем предыдущая версия.
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Снизить цены на свою продукцию Apple решила, чтобы потеснить Google и Microsoft на образовательном рынке.
Инсайдеры уверяют – также ожидается презентация нового Apple Pencil. Изменит свой дизайн и функциональность и книжный сервис iBooks.
Кроме того, сегодня Apple может представить долгожданную беспроводную зарядку AirPower.
Что из этого перечня покажут новаторы из Кремниевой Долины – увидим уже на самой презентации.
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