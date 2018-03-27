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"Нафтогаз": "Газпром" дал понять, что отказывается возобновлять поставки газа в Украину и подтвердить выплату $2,6 млрд
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27.03.2018 16:08
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"Газпром" и НАК "Нафтогаз України" договорились провести еще один
раунд переговоров в апреле, сообщили в НАК. В "Нафтогазі"
рассказали о результатах переговоров с "Газпромом" Фото: EPA
"Газпром" дал понять, что российская газовая монополия отказывается
возобновлять поставки в Украину, как это предусмотрено решением
Стокгольмского арбитража от декабря прошлого года, и отказывается
подтвердить выплату $2,6 млрд согласно решению арбитража по
транзитному контракту от февраля текущего года", – заявили в
НАК.В компании подчеркнули, что решения арбитража являются
окончательными и обжалованию не подлежат.В "Нафтогазі" отметили,
что в ходе переговоров представители "Газпрома" заявили о
желании внести в контракты на поставку и транзит газа поправки,
противоречащие решениям Стокгольмского арбитража, или же
расторгнуть контракты. В НАК назвали такую позицию неприемлемой и
отклонили предложения "Газпрома".Еще один раунд переговоров
запланирован на апрель."Отказ "Газпрома" соблюдать действующие
решения важного и уважаемого международного коммерческого арбитража
ставит под серьезные сомнения надежность "Газпрома" как партнера
европейской газовой отрасли", – подчеркнул коммерческий
директор "Нафтогазу" Юрий Витренко.28 февраля Стокгольмский
арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к
"Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась
компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух
арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить
$2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".1 марта стало известно, что
"Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты
мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании
также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі"
расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского
арбитража по контракту на поставку газа и заявили,
что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков.2
марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что
компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с
НАК "Нафтогаз України" через Стокгольмский арбитраж. Он
обвинил суд в "двойных стандартах"."Нафтогаз" с целью экономии газа
инициировал акцию #Прикрути, к которой присоединился
президент Украины Петр Порошенко. 3 марта он заявил,
что дефицит газоснабжения в Украине ликвидирован.Медведев
сообщил, что решение арбитража по контракту на поставку газа
компания уже обжаловала, а по разбирательству о транзите
апелляция будет подана до конца марта.13 марта Миллер заявил,
что "Газпром" инициировал расторжение контрактов с НАК
"Нафтогазом України", чтобы не платить новые штрафы в 2018 и
2019 годах.Сегодня Медведев сообщил, что на прошлой неделе
состоялась встреча представителей "Газпрома" и НАК "Нафтогаз
України". По его словам, "Газпром" еще раз уведомил НАК "Нафтогаз"
о намерении оспорить решение Стокольмского арбитража по контракту
на транзит.
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