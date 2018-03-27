"Газпром" и НАК "Нафтогаз України" договорились провести еще один раунд переговоров в апреле, сообщили в НАК. В "Нафтогазі" рассказали о результатах переговоров с "Газпромом" Фото: EPA "Газпром" дал понять, что российская газовая монополия отказывается возобновлять поставки в Украину, как это предусмотрено решением Стокгольмского арбитража от декабря прошлого года, и отказывается подтвердить выплату $2,6 млрд согласно решению арбитража по транзитному контракту от февраля текущего года", – заявили в НАК.В компании подчеркнули, что решения арбитража являются окончательными и обжалованию не подлежат.В "Нафтогазі" отметили, что в ходе переговоров представители "Газпрома" заявили о желании внести в контракты на поставку и транзит газа поправки, противоречащие решениям Стокгольмского арбитража, или же расторгнуть контракты. В НАК назвали такую позицию неприемлемой и отклонили предложения "Газпрома".Еще один раунд переговоров запланирован на апрель."Отказ "Газпрома" соблюдать действующие решения важного и уважаемого международного коммерческого арбитража ставит под серьезные сомнения надежность "Газпрома" как партнера европейской газовой отрасли", – подчеркнул коммерческий директор "Нафтогазу" Юрий Витренко.28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".1 марта стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков.2 марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України" через Стокгольмский арбитраж. Он обвинил суд в "двойных стандартах"."Нафтогаз" с целью экономии газа инициировал акцию #Прикрути, к которой присоединился президент Украины Петр Порошенко. 3 марта он заявил, что дефицит газоснабжения в Украине ликвидирован.Медведев сообщил, что решение арбитража по контракту на поставку газа компания уже обжаловала, а по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта.13 марта Миллер заявил, что "Газпром" инициировал расторжение контрактов с НАК "Нафтогазом України", чтобы не платить новые штрафы в 2018 и 2019 годах.Сегодня Медведев сообщил, что на прошлой неделе состоялась встреча представителей "Газпрома" и НАК "Нафтогаз України". По его словам, "Газпром" еще раз уведомил НАК "Нафтогаз" о намерении оспорить решение Стокольмского арбитража по контракту на транзит. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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