Украина, решив выслать из страны 13 российских дипломатов, поддалась на провокацию Великобритании. Соответствующее заявление сделали в пресс-слукжбе посольства России в Украине.

По данным дипломатического ведомства, от украинского МИДа уже была получена нота о том, что 13 дипломатов, работающих в российских диппредставительствах в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, объявлены персонами нон-грата.

Также в посольстве выразили мнение, что данное решение усложнит общение между странами.

"С сожалением констатируем, что украинское руководство без учета реального положения дел поддержало инспирированную Лондоном провокационную кампанию, направленную на нагнетание напряженности и раскручивание конфронтационной спирали. В ее основе лежит ничем не подкрепленное утверждение британского премьера Терезы Мэй о будто бы "высокой вероятности" причастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери", - говорится в заявлении.

Кроме этого, в посольстве подчеркнули, что именно Украина ответственна за все разногласия между странами.

"Ответственность за его последствия ляжет на украинскую сторону. В свою очередь Россия оставляет за собой право на ответные действия", - добавили в МИД РФ.

Как сообщал svodka.net ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация не намерена терпеть хамство западных государств и готовится ответить на высылку дипломатов из Европы и США.

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