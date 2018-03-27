Минздрав Украины утвердил порядок выбора семейного врача или
педиатра Министерство здравоохранения Украины официально
утвердило порядок выбора врача первичного звена.
Как сообщает пресс-служба Минздрава, принятый порядок четко
определяет правила, согласно которым украинцы будут выбирать
терапевтов, педиатров и семейных врачей. Кроме того, они являются
обязательными для всех медицинских учреждений по оказанию первичной
медицинской помощи.
Итак, принятый порядок подчеркивает
следующее:
- Со 2 апреля украинцы могут свободно выбирать своего врача
(терапевта для взрослого, педиатра для ребенка или семейного врача
для любого члена семьи), при условии что заведения, где они
работают, присоединились к системе «Электронное здоровье»;
- На момент подписания декларации с выбранным врачом, пациент
уведомляет государство через Национальную Службу Здравоохранения,
что средства за его медобслуживание должны направляться именно в
это медучреждение;
- Декларация действует до тех пор, пока пациент не примет решение
сменить врача;
- Пациент имеет право выбирать врача в любом медучреждении,
независимо от места прописки или проживания.
Как отметили в пресс-службе, медучреждения, которые уже
подключились к электронной системе, обозначены наклейкой с надписью
«Тут можно выбрать своего врача».
Источник
Сводка.нет - Новости Украины и Мира