Как сообщает пресс-служба Минздрава, принятый порядок четко определяет правила, согласно которым украинцы будут выбирать терапевтов, педиатров и семейных врачей. Кроме того, они являются обязательными для всех медицинских учреждений по оказанию первичной медицинской помощи.

Итак, принятый порядок подчеркивает следующее:

Со 2 апреля украинцы могут свободно выбирать своего врача (терапевта для взрослого, педиатра для ребенка или семейного врача для любого члена семьи), при условии что заведения, где они работают, присоединились к системе «Электронное здоровье»;

На момент подписания декларации с выбранным врачом, пациент уведомляет государство через Национальную Службу Здравоохранения, что средства за его медобслуживание должны направляться именно в это медучреждение;

Декларация действует до тех пор, пока пациент не примет решение сменить врача;

Пациент имеет право выбирать врача в любом медучреждении, независимо от места прописки или проживания.

Как отметили в пресс-службе, медучреждения, которые уже подключились к электронной системе, обозначены наклейкой с надписью «Тут можно выбрать своего врача».

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