|"Газпром" отказался выполнить решение Стокгольмского арбитража
|27.03.2018 16:13
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Представители НАК "Нафтогаз Украины" и российского газового монополиста провели встречу на прошлой неделе"Газпром" отказался выполнить решение Стокгольмского арбитража, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" по итогам встречи с представителями российского газового монополиста, которая состоялась на прошлой неделе для обсуждения дальнейших действий после двух побед "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже.
Фото: pravda.press
"На встрече "Газпром" дал ясно понять, что отказывается возобновить поставки природного газа в Украину, согласно решению арбитража, которое было принято в декабре 2017 года. Также, "Газпром" отказался выплатить 2,6 млрд долл присужденные ему арбитражем в феврале по спору о транзитном контракте", - сообщила пресс-служба "Нафтогаза Украины".
На встрече представители "Газпрома" настаивали на внесении поправок в договор или его расторжения. В "Нафтогазе" считают, что такие действия являются нарушениями и пренебрежение решений вынесенных Стокгольмским арбитражем. "Нафтогаз" признал предложения "Газпрома" неприемлемыми и отказал их принять", - сообщила пресс-служба.
Отказ "Газпрома" выполнить решение международного арбитража ставит под вопрос его благонадежность, как партнера Европейской газовой индустрии. Отказ от выполнения решения Стокгольмского арбитража и выплаты согласно его решению финансовых средств, является угрозой и для других контрактов", процитировала пресс-служба "Нафтогаза" главного коммерческого директора Юрия Витренко.
Сообщается, что стороны договорились провести следующий раунд переговоров в апреле.
Напомним, что 28 февраля Нафтогаз заявил, что "Газпром" обязали выплатить $2,56 млрд Украине. По словам председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, решение арбитража имеет более тысячи страниц. Он добавил, что срок уплаты для "Газпрома" начинается с на следующий день - то есть 1 марта 2018 года.
После этого "Газпром" вернул "Нафтогаза" предоплаты за газ и отказался поставлять его с 1 марта.