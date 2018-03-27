|Насиров собирается в президенты
|27.03.2018 16:14
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Уволенный председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров идет в политику и не отрицает, что будет баллотироваться в президенты.
После заседания Апелляционного административного суда по его делу Насиров рассказал, что начал заниматься политической деятельностью, информирует svodka.net.
«Я подал заявление в суд о незаконном увольнении. Даже не знаю, меня уволили, или нет, потому что никаких документов на руки я не получил. Я продолжаю заниматься общественной деятельностью и начал заниматься политической деятельностью, но скоро вы об этом услышите гораздо больше» — сказал он.
Журналисты поинтересовалась у Насирова, не собрался ли он баллотироваться в президенты, на что прежний глава фискальной службы ответил утвердительно.
«Да, почему бы и нет, дорогу молодым. Я планирую официально об этом объявить позже и все расскажу подробно», — отметил он.
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Также чиновник уточнил, что планирует официально объявить о своих планах в середине апреля.