Уволенный председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров идет в политику и не отрицает, что будет баллотироваться в президенты.

После заседания Апелляционного административного суда по его делу Насиров рассказал, что начал заниматься политической деятельностью, информирует svodka.net.

«Я подал заявление в суд о незаконном увольнении. Даже не знаю, меня уволили, или нет, потому что никаких документов на руки я не получил. Я продолжаю заниматься общественной деятельностью и начал заниматься политической деятельностью, но скоро вы об этом услышите гораздо больше» — сказал он.

Журналисты поинтересовалась у Насирова, не собрался ли он баллотироваться в президенты, на что прежний глава фискальной службы ответил утвердительно.

«Да, почему бы и нет, дорогу молодым. Я планирую официально об этом объявить позже и все расскажу подробно», — отметил он.

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Также чиновник уточнил, что планирует официально объявить о своих планах в середине апреля.

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