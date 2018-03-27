После решения Окружного админсуда Киева, признавшего акт Государственной аудиторской службы незаконным и необоснованным, "фундамент обвинения" в деле против Минобороны и "Трейд Коммодити" разрушен, заявил адвокат одного из инвесторов компании Виталий Касько. Касько: Даже после заключения дополнительных соглашений с Минобороны цены на топливо от "Трейд Коммодити" оказались самыми низкими на рынке государственных закупок Скриншот: NEWSONE / YouTube Киевский окружной административный суд отменил акт Государственной аудиторской службы, на котором построены обвинения Национального антикоррупционного бюро Украины в адрес Минобороны в якобы нанесении государству ущерба при закупке топлива у компании "Трейд Коммодити". Об этом заявил 24 марта адвокат одного из инвесторов компании, прежний заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько в эфире телеканала NewsOne.Касько подчеркнул, что расследование НАБУ базируется на упомянутом акте Госаудитслужбы, но Окружной админсуд по иску Минобороны признал документ незаконным и необоснованным. "И теперь возникает вопрос: что дальше? Поскольку фундамент обвинения разрушен", – отметил Касько."По этому соглашению между Минобороны и компанией "Трейд Коммодити" ситуация довольно проста: происходили торги по закупке топлива, победила упомянутая фирма, которая дала самую низкую на тот момент цену. Но практически сразу на мировом и, соответственно, украинском рынках растут цены. Закон Украины "О публичных закупках" в таких случаях позволяет по договоренности сторон изменять цены: участники сделки садятся за стол переговоров, договариваются о новой стоимости сделки, после чего поступает горючее", – сообщил адвокат.Касько добавил, что даже после заключения дополнительных соглашений с Минобороны цены на топливо от "Трейд Коммодити" оказались самыми низкими на рынке государственных закупок. По его словам, даже НАБУ покупало у коммерческих структур топливо дороже, чем военные."Теперь о коммерческой составляющей. Вот у меня простой вопрос: разве сложно посчитать составляющие себестоимости продукта? Выясняем суммы средств, которые "Трейд Коммодити" отправила за границу в расчет за импортируемое топливо, добавляем стоимость растаможивания, расходы на транспортировку горючего в воинские части. Дальше легко выходим на уровень рентабельности проекта. Можно было это проверить? Можно, ведь вся бухгалтерия белая. Но на сегодняшний день никого из сотрудников правоохранительных органов это не интересовало. Ни заместитель министра Игорь Павловский, ни другие участники поставок топлива не допрошены. Следствие не интересуют их показания", – сказал он.Экс-заместитель главы ГПУ заявил, что из-за действий правоохранителей значительная часть государственных закупок топлива заблокирована: на нефтяном рынке происходят колебания цен, из-за чего часто ни один из поставщиков нефтепродуктов не выходит на ProZorro, поскольку цены на момент торгов и на момент непосредственной реализации соглашения могут серьезно отличаться."Компании или не идут на ProZorro, опасаясь скачка цен, а значит, они не смогут поставить нефтепродукты по задекларированной цене, или крупные игроки между собой договариваются, закладывая заранее свои ценовые риски. Кто в результате выиграет? Ну точно не государство", – сказал Касько.Адвокат также заявил, что "характерной особенностью украинских правоохранительных органов всегда была неспособность признавать собственные ошибки". Однако НАБУ "как правоохранительный орган нового типа" должно выйти к камерам и заявить: мы все проверили, нарушений нет, извините."К сожалению, я не слышал такого в их заявлениях ни в одном деле. Для простых людей очень важно, чтобы правоохранители посадили именно коррупционера, а не того, кого коррупционером "назначили" для удовлетворения общественного запроса и без реальных доказательств коррупции", – резюмировал Касько."Трейд Коммодити" фигурирует в деле о закупках топлива для Минобороны Украины. По данным следствия, госбюджету нанесли убыток на сумму 149 млн грн. По этому делу задержали замглавы Минобороны Игоря Павловского и руководителя департамента госзакупок ведомства Владимира Гулевича. Последний находится под домашним арестом, а Павловскому эту меру пресечения сменили на личное обязательство.Адвокат Гулевича Олег Бабич отмечал, что из-за недоказанных обвинений со стороны НАБУ были сорваны поставки топлива в Вооруженные силы Украины на сумму почти 700 млн грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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