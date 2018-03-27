Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии дало согласие на строительство и эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2″ в исключительной экономической зоне страны в Балтийском море.

BSH 27 марта сообщило о разрешении строительства газопровода «Северный поток — 2″ в исключительной экономической зоне в Балтийском море, говорят в заявлении ведомства.

Таким образом, необходимые разрешения для немецкого участка общей протяженностью 85 км получены.

«Процедуры получения разрешений в остальных четырех странах вдоль маршрута газопровода — России, Финляндии, Швеции и Дании, идут по графику. «Северный поток — 2″ ожидает получить их в ближайшие месяцы до начала строительства в 2018 году», — пишет проектная компания.

В то же время Польша, страны Балтии и Дания утверждают, что «Северный поток-2″ увеличит зависимость ЕС от Газпрома. Ведь он уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Кроме того, топ-менеджеры российского Газпрома часто заявляли о намерении снизить до 15 млрд м³ в год, транзит газа сквозь территорию Украины в страны ЕС. Или вообще прекратить его.

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