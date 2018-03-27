|Насиров говорит, что собрался в политику
|27.03.2018 16:20
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"Я начал заниматься политической деятельностью, скоро вы об этом услышите гораздо больше"Уволенный с должности председателя Государственной фискальной службы Роман Насиров собрался в политику.
Фото:lb.ua
"Я подал заявление в суд по поводу незаконного увольнения. Даже не знаю, уволили меня, или нет, потому что никаких документов на руки я не получил. Я продолжаю заниматься общественной деятельностью и начал заниматься политической деятельностью, но скоро вы об этом услышите значительно больше", - сказал Насиров журналистам после заседания Апелляционного административного суда по его делу, сообщает ТСН.
На вопрос, не собирается ли он случайно в президенты, подозреваемый в коррупции налоговик ответил: "Да, почему бы и нет, дорогу молодым. Я планирую официально об этом объявить позже и все расскажу подробно". Он уточнил, что планирует официально объявить о своих планах в середине апреля.
Напомним, что Насиров обвиняется в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.
Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное намек принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма" Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра геоцентр".
31 января Кабмин уволил отстраненного от обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.