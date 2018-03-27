"Я начал заниматься политической деятельностью, скоро вы об этом услышите гораздо больше"

"Я подал заявление в суд по поводу незаконного увольнения. Даже не знаю, уволили меня, или нет, потому что никаких документов на руки я не получил. Я продолжаю заниматься общественной деятельностью и начал заниматься политической деятельностью, но скоро вы об этом услышите значительно больше", - сказал Насиров журналистам после заседания Апелляционного административного суда по его делу, сообщает ТСН.

На вопрос, не собирается ли он случайно в президенты, подозреваемый в коррупции налоговик ответил: " Да, почему бы и нет, дорогу молодым. Я планирую официально об этом объявить позже и все расскажу подробно". Он уточнил, что планирует официально объявить о своих планах в середине апреля.

Напомним, что Насиров обвиняется в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов , действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное намек принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма" Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра геоцентр".