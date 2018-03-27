В Великобритании разрисовали памятник музыканту Дэвиду Боуи. Памятник Боуи стал объектом вандализма Фото: ЕРА Об этом сообщает BBC News.На памятнике написали фразу "Сначала накормите бездомных".Фото обнародовалав Twitter журналистка Луиз Стейнтон. Someone’s already vandalised David Bowie statue with ‘feed the homeless’ https://t.co/aDq8HT2PIv pic.twitter.com/5OEXsJ0VBB — Louise Stainton (@LouiseStaintonU) 27 марта 2018 г. Акт вандализма был совершен 27 марта, чрез два дня после установления памятника.Памятник Боуи в Эйлсбери соединяет в себе разные сценические образы Боуи.Деньги в размере £100 тыс, необходимые для сохдания и устаовки памятника, были собраны с помощью программ грантов.Боуи скончался в ночь на 11 января 2016 года от рака. Ему было 69 лет. За несколько дней до смерти вышел его последний прижизненный альбом Black Star из семи песен.О месте захоронения Боуи, который был уроженцем Великобритании, известно лишь то, что оно находится в Нью-Йорке, где живет его семья. Ранее сообщалось, что тело музыканта тайно кремировали вскоре после его смерти. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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