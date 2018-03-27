Мужчины и женщины отличаются друг от друга не только внешне. Мыслим мы также по-разному. Так сложилось в процессе эволюции, пишет со ссылкой на Economist, передает .

Мужчинам досталось развитое пространственное мышление, ведь в древние времена их главной задачей была охота. Женщины, хранившие очаг и воспитывающие детей, развили в себе способности к многозадачности и научились налаживать социальные контакты.

Сегодня различия между мужчинами и женщинами подтверждают также данные, полученные в процессе сканирования мозга.

Ученые из Пенсильванского университета (University of Pennsylvania) вместе с доктором Рагини Верма провели самое масштабное в своем роде исследование с участием 428 мужчин и 521 женщины.

Вот что выяснили ученые:

связь между левым и правым полушарием у женщин гораздо лучше;

у мужчин мозговая деятельность особенно активно протекает в мозжечке, который отвечает за моторику и регуляцию равновесия;

мужчины быстрее воспринимают и обрабатывают информацию, потому что связь между передней и задней частями полушарий у них намного лучше, чем у женщин;

женщины лучше воспринимают зрительную информацию - лица, внешние признаки предметов.

Оказалось, наиболее крупные межнейрональные связи в мозге мужчины проходят вдоль только органа, а мозг женщин, напротив, укреплён в поперечнике.

Различия в структуре мозга мужчин и женщин не были врожденными, они проявлялись с возрастом: их почти не обнаружили у девушек и парней младше 13 лет. Разница становилась заметной начиная с подросткового возраста (от 13 до 17 лет), её фиксировали и у молодых людей старше этого возраста.

Известно, что мужчины лучше женщин справляются с решением задач на обработку пространственной информации и сенсомоторную скорость.

Дамы же превосходят мужчин, когда речь идет о запоминании, внимательности и социальных навыках.

Следующее исследование ученых будет посвящено определению различий в структуре мозга людей, которые принадлежат к разным национальностям или социальным группам.

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